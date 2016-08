Andreea Diaconu, românca considerată una dintre cele mai apreciate fotomodele din lume, apare pe coperta revistei Vogue Spania, în ediția din luna septembrie.

Bucureșteanca, în vârstă de 25 de ani, a pozat pentru a treia oară pe coperta publicației spaniole, însă dacă în Vogue SUA a apărut aproape dezbrăcată, fiind protagonista unei ședințe foto incendiare și îndrăznețe, Andreea a optat acum pentru o apariție extrem de cuminte.

Aceasta este fotografiată de Ezra Petronio într-un trench de blugi și cu părul desfăcut, părând o elevă care se pregătește de școală.

Sobre la sofisticación del tejido vaquero, tendencias poderosas y #VFNO. Andreea Diaconu @andreeadiddy recibe al otoño en la portada de #VogueSeptiembre. (Fotografía: @ezrapetronio. Realización: @elizabethsulcer). O fotografie postată de Vogue España (@voguespain) pe 16 Aug 2016 la 03:31 PDT

Diaconu a început să cocheteze cu modellingul încă de la 11 ani, când s-a înscris la un concurs de profil ca să strângă bani pentru o tabără de karate, fiind pasionată de acest sport.

La 13 ani, a fost trimisă la prima mare prezentare din viaţa ei, la New York, iar de atunci a urcat pe podium pentru designeri celebri, printre care Donna Karan, Gap, H&M, Ralph Lauren, Hugo Boss, Next Tiffany & Co sau Stella McCartney. Anul trecut, ea apărut și în spotul şi în catalogul Victoria’s Secret Swim.