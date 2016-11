Andreea Mantea nu are viață ușoară cu David. Va pune în practică o soluție extremă ca să își recupereze lucrurile/VIDEO EXCLUSIV

Viața de mamă a Andreei Mantea este o lungă serie de provocări. Dacă până acum a trecut prin diverse temeri legate de David, acum puștiul s-a mărit și a ajuns să facă legea în casă, iar bruneta suportă consecințele cu zâmbetul pe buze.

Vedeta Kanal D este o mamă extrem de grijulie și face tot posibilul ca fiului ei, David, în vârstă de un an și jumătate, să nu îi lipsească nimic. De ceva vreme, băiețelul a descoperit o activitate care îi face o mare plăcere.

“Acum mă surprinde cu desenele lui minunate pe pereți. Sunt superbe și sunt în toată casa. Important este că am tapet pe pereți, nu știu de ce mi-a venit ideea să pun tapet, dar îmi dau seama că am făcut cea mai bună alegere. Desenează cerculețe. Câteodată am impresia că face flori, că el chiar desenează lucruri drăguțe. Acum i-am ascuns toate lucrurile astea, dar tot mai găsește câte un pix, câte un creion, mai fură câte ceva de la mami”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Mantea.