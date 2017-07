EXCLUSIV. Andreea Mantea și Victor Slav au devenit repede prieteni, după ce au descoperit că au cel puțin un subiect de discuție comun. I-au unit copiii

Uniţi de job, deşi nu-i legau anturajul sau pasiunile, Andreea Mantea şi Victor Slav au început să funcţioneze repede ca o echipă cu vechime. Secretul lor: dincolo de chimia profesională, şi-au descoperit un subiect de discuţie comun: copiii. Aşa că lucrează la relaţie în pauzele emisiunii pe care-o prezintă la Kanal D, vorbind câte-n lună şi-n stele despre Sofia şi David, făcând schimb de experienţă şi ajutându-se reciproc cu sfaturi.

Libertatea: Andreea, cum ţi se pare Victor? Vă ştiaţi înainte de a deveni colegi de platou?

Andreea Mantea lasă impresia unei femei afectate. Şi noul ei coleg a fost păcălit de această atitudine!

Andreea Mantea: Ne ştiam, însă nu am interacţionat niciodată până acum. Victor este un om de televiziune deosebit, un profesionist. Cred că facem o echipă grozavă şi acest lucru se vede şi de acasă, din faţa micilor ecrane. Desigur, suntem încă la început în această nouă formulă, dar cred că este reţeta câştigătoa­re.

V-aţi descoperit pasiuni comune?

Suntem în această formulă de puţină vreme, singura pasiune comună pe care ne-am descoperit-o este televiziunea şi modul de a trata subiectele într-un mod profesionist şi etic. O relaţie de colegialitate, prietenie se sudează în timp, aşa că este vreme pentru a ne descoperi şi alte pasiuni comune.

Dar subiecte comune? Despre ce vorbiţi în pauzele emisiunii?

În pauzele publicitare discutăm ca între colegi: ne pregătim pentru următorul subiect, dezbatem pe marginea materialului anterior sau, cum fac părinţii, ne sfătuim în legătură cu copiii noştri sau ne lăudăm micuţii.

Înainte să lucreze împreună, credea despre ea că e «o preţioasă»

Libertatea: Victor, pe o scară de la 1 la 10… cât de sus au fost emoţi­ile la primele emisiuni? Şi ce ai fă­cut ca să le depăşeşti?

Victor a avut emoţii uriaşe la prima ediţie a emisiunii

Victor Slav: 12! Evident că am avut foarte mari emoţii când am prezentat prima ediţie “Wowbiz” alături de Andreea Mantea, dar întotdeauna emoţiile sunt constructive, mă ajută. Cred că mai simplu ar fi fost să joc în filmul “Misiune imposibilă”! A contat foarte mult pentru mine faptul că echipa m-a ajutat, a fost foarte primitoare. Atunci când vii într-un nou mediu, este important să te simţi confortabil. Aşa a fost şi în cazul meu şi nu poate decât să mă bucure acest lucru.

Ce credeai despre Andreea până să lucrezi cu ea?

Hmmm, înainte să prezint alături de Andreea, credeam că este o preţioasă, lucru pe care mi l-a infirmat. Are un aer de om inabordabil, dar am învăţat să nu cataloghez oamenii după aparenţe şi aşa am făcut şi în cazul Andreei, colega mea de platou.

Vă ştiaţi dinainte?

Ne ştiam, dar nu am avut tangenţe, nu am mai fost im­plicaţi în vreun proiect TV până a­­­cum. Cred că facem o echipă bu­nă.

Aţi mers la sală împre­­ună, ca să sudaţi echipa… A fost o experienţă unică sau v-aţi făcut un obicei din a vă antrena împre­ună?

A fost unică, însă dacă vom mai avea oportunitatea de a merge împreună la sală, de ce nu!? Deocamdată, fiecare e cu programul lui, cu familia, stăm în zone diferite, este dificil să ne sincronizăm la sală. Am văzut însă că se descurcă bine la fitness, ştie “cu ce se mănâncă”, chiar am vorbit şi despre regim şi despre ce înseamnă un stil de viaţă sănătos şi adecvat celor care merg la sală. Ce mai, este documentată!

Andreea spune că vorbiţi despre copii în pauzele emisiunii…

Da, sigur! Vorbim! Băieţelul ei fiind mai mare, ea deja a trecut prin etapele prin care trec eu acum, aşa că ne sfătuim. De obicei, pentru doi părinţi care se întâlnesc, cam ăsta este subiectul comun: copiii.

Cum ai sărbătorit noul job? Şi cum a reacţionat Bianca?

Bianca este fanul meu numărul unu, a fost foarte entuziasmată când a aflat că voi fi prezentator la Kanal D. Desigur, mă sprijină întotdeauna şi vine cu sfaturi de fiecare dată când consideră că e nevoie. Accept orice părere şi, fiind un perfecţionist, primesc cu deschidere orice sfat care mă ajută să devin mai bun.