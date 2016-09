Andreea Raicu: „Am leşinat când medicul i-a spus mamei că are cancer la plămâni”

Invitată în emisiunea lui Teo de la Kanal D, Andreea Raicu a mărturisit că a trecut printr-o suferinţă de nedescris, după ce mama ei a fost diagnosticată greşit cu cancer pe plămâni.

Andreea Raicu a mărturisit, la Kanal D, că mama ei a fost diagnosticată, în trecut, cu cancer la plămâni. Şocul a fost unul imens pentru vedetă, astfel că aceasta a leşinat pur şi simplu în cabinetul doctorului, atunci când a primit cumplita veste.

Din fericire, diagnosticul s-a dovedit a fi greşit.

„Am avut o perioadă, până am fost în India şi mi-am rezolvat problemele emoţionale, când credeam că am spasmofilie. Şi medicii credeau la fel. Am fost la spital cu mama şi a facut nişte analize că se simţea rău şi i-au spus că are cancer la plamani. Atunci am leşinat. Nu avea”, a spus ea, în direct.

Andreea Raicu, alături de mama ei

Andreea Raicu şi-a schimbat viaţa în India

Andreea Raicu a trecut, în urmă cu câţiva ani, prin momente extrem de dificile. Vedeta a reuşit să scape de depresie în India, unde a învăţat să mediteze şi a stat în izolare.

”Ce a fost greu acolo în India că a fost practic o schimbare totală. În primul rând, a fost o lună foarte complicată, am stat în liniște și izolare. Lucrurile nu se întâmplă așa și îmi e greu să îți explic pentru că fiecare are o experiență personală. Am muncit foarte mult cu mine și am avut curajul să mă uit la lucruri la care nu mă uitam când eram acasă și la care noi oamenii nu ne uităm în general pentru că sunt dureroase. Atunci când vor să aibă un moment de liniște sau de regăsire, aleg India. Nu știu dacă este o modă sau nu, probabil fiecare se duce unde simte nevoia și unde se simte atras”, a mărturisit ea, în urmă cu câteva zile.