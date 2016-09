Zi mare, vineri, pentru Andreea Tonciu. Bruneta şi-a botezat fetiţa şi se declară, acum, o femeie pe deplin împlinită.

Pe ultima sută de metri, Andreea Tonciu şi soţul ei s-au hotărât să facă botezul fiicei lor vineri, cu două zile înainte de nunta lor. Totul a decus ca la carte, iar bruneta aşteaptă acum să îmbrace rochia de mireasă.

„În sfârşit visul meu s-a împlinit. Am fost foarte emoţionată, mai aveam puţin şi plângeam, dar fata mea m-a făcut să am zâmbetul pe buze. Am un copil foarte cuminte şi nu a plâns. E sufletul meu. Mi-a dat Dumnezeu un copil foarte cuminte, plânge doar când întârzii cu mâncarea.

Nașii, sunt foarte fericită că ne-au botezat copilul. Pe nașa o consider ca pe a doua mamă, iar pe nașul ca pe tatăl meu. Slujba a fost minunată, corul a fost superb. Totul a decurs bine. Visam de mult timp să am o familie, iar Dumnezeu mi-a dat ce mi-am dorit.

Duminică o să fiu mireasă. O să mă asortez cu cea mică. Mă simt împlinită şi fericită, am tot ce vreau în momentul de faţă. Am doilea copil nu ştiu deocamdată, să mai crească puţin Rebeca, peste un an sau doi”, a declarat Andreea Tonciu la Antena Stars, după creştinarea fetiţei ei.

Fetiţa Andreei Tonciu, păzită la botez

Fetiţa Andreei Tonciu a fost botezată vineri, (2 septembrie), la o biserică de lângă casă, avându-i ca naşi pe Anamaria Prodan şi pe soţul ei, Laurenţiu Reghecampf. Mama Andreei Tonciu nu s-a dezlipit de nepoată, pe care a ținut-o acoperită, deși, în mod normal, nașa ar fi trebuit să o țină în brațe. Anamaria Prodan a avut acces la bebeluș abia în biserică, iar Reghe a ținut lumânarea de botez. După ce invitații au intrat la ceremonia religioasă, ușa a fost închisă, iar bodyguarzii și-au făcut datoria și le-au păzit pentru ca nimeni să nu le tulbure liniștea.

Foto: Vlad Chirea