Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au cununat astăzi religios, la doar două zile după ce au făcut botezul fetiței lor. Într-o rochie de mireasă superbă, bruneta radiază de fericire în cea mai importantă zi din viața ei.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au cununat religios duminică, 4 septembrie, la biserica Sfânta Fecioară Maria, acolo unde a avut loc și botezul fetiței lor. Nașii de cununie sunt Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Biserica unde s-a desfășurat cununia religioasă a fost aranjată în cel mai mic detaliu, așa cum Andreea și-a dorit. La intrarea în lăcaşul de cult aranjamentele florale şi covorul roşu au fost pregătite încă de la primele ore ale dimineții.

Rochia de mireasă, mai ieftină decât rochia nașei

Andreea Tonciu a optat pentru cel mai important eveniment, pentru o rochide de mireasă tip prinţesă, care a costat 7.000 de euro. Soțul ei a purtat un costum negru, Dolce & Gabbana. Coafură și make-up profesionist, pregătiri cosmetice temeinice, solar și o ținută de lux. Așa s-a pregătit Anamaria Prodan pentru nunta Andreei Tonciu cu alesul ei, Daniel Niculescu. Cei doi s-au cununat în februarie, pe 13, iar azi cer binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia pe care au întemeiat-o.

Nașul Laurențiu Reghecampf a ajuns la casa Andreei Tonciu împreună cu băiețeului lui și Rania, fetița Denisei Nechifor. Soțul impresarei Anamaria Prodan a ajuns cu o întârziere de jumătate de oră.

Anamaria Prodan a ales un brend celebru și și-a comandat de acolo aproape tot ce a pus pe ea. Rochia Dsquared a costat-o 10.000 de euro, pantofii, aparținând aceluiași brend, 2.500, iar colierul, tot Dsquared, 4.000 de euro. Ținuta este completată de o geantă Louboutin de 3.000 de euro. Până la 20.000 de euro (sau poate peste) sunt cheltuielile cu machiajul, manichiura și coafura

Pe ultima sută de metri, Andreea Tonciu şi soţul ei s-au hotărât să facă botezul fiicei lor vineri, cu două zile înainte de nunta lor. Totul a decus ca la carte, iar bruneta a așteptat cu nerăbdare să îmbrace rochia de mireasă. „În sfârşit visul meu s-a împlinit. Am fost foarte emoţionată, mai aveam puţin şi plângeam, dar fata mea m-a făcut să am zâmbetul pe buze. Am un copil foarte cuminte şi nu a plâns. E sufletul meu. Mi-a dat Dumnezeu un copil foarte cuminte, plânge doar când întârzii cu mâncarea. Duminică o să fiu mireasă. O să mă asortez cu cea mică. Mă simt împlinită şi fericită, am tot ce vreau în momentul de faţă. Am doilea copil nu ştiu deocamdată, să mai crească puţin Rebeca, peste un an sau doi”, a declarat Andreea Tonciu la Antena Stars, după creştinarea fetiţei ei.

Fetiţa Andreei Tonciu, păzită la botez

Fetiţa Andreei Tonciu a fost botezată vineri, (2 septembrie), la o biserică de lângă casă, avându-i ca naşi pe Anamaria Prodan şi pe soţul ei, Laurenţiu Reghecampf. Mama Andreei Tonciu nu s-a dezlipit de nepoată, pe care a ținut-o acoperită, deși, în mod normal, nașa ar fi trebuit să o țină în brațe. Anamaria Prodan a avut acces la bebeluș abia în biserică, iar Reghe a ținut lumânarea de botez. După ce invitații au intrat la ceremonia religioasă, ușa a fost închisă, iar bodyguarzii și-au făcut datoria și le-au păzit pentru ca nimeni să nu le tulbure liniștea.

FOTO: Gabriel Pătruț