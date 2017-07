Angela Similea împlinește 71 de ani astăzi, 9 iulie, și își va sărbători ziua de naștere alături de fiul ei, Sorin, și de cei doi nepoți ai săi, Jan-Christian și Ana-Grace, în America. S-a mutat acolo de luni bune, iar în România mai vine doar din când în când, când are concerte sau când trebuie să descurce problemele administrative legate de proprietățile ei de aici.

Angela Similea e numită doamna muzicii ușoare românești și pentru că este o mare cântăreață, dar și pentru că este o adevărată doamnă. Mereu elegantă și îngrijită, dă impresia că s-ar fi născut într-o familie cu origini nobile, nicidecum simple, cum s-a petrecut în realitate: tatăl ei lucra ca administrator, iar mama ei era țărancă.

Într-unul din rarele interviuri în care și-a deschis inima, acordat acum aproape 20 de ani revistei Formula As, interpreta a dezvăluit că, în copilărie, era cea mai fericită în vacanțele de vară, pe care le petrecea în satul de lângă Mangalia de unde se trăgea mama ei. Gospodăria era ținută de bunica ei, care cânta doine ca nimeni alta!

“Vocea o moștenesc de la bunica Anghelușa, cu care eu cred că am foarte multe asemănări, s-ar părea chiar și de destin. Era o femeie cu un caracter foarte puternic – a crescut singură 12 copii și a condus o gospodărie destul de mare și înstărită -, dar era și sensibilă, în egală măsură, lucru pe care nu-l arăta niciodată, pentru că nu dorea să pară vulnerabilă. Am o amintire foarte emoționantă legată de ea. Într-o zi, în alergările mele prin curte, am intrat în tindă să o caut pe bunica, dar m-am oprit la ușă, pentru că am auzit-o cântând. Cânta un altfel de cântec decât o auzisem eu cântând până atunci. Bunica doinea, dar eu nu știam că aceea e doină, și doinea plângând, crezând că e singură în casă, altfel nu ne-ar fi arătat niciodată momentul ei de slăbiciune. Și nu m-am mai apropiat, m-a oprit durerea din glasul ei și cântecul acela trist, am simțit că trebuie să-i respect intimitatea și tristețea”, a dezvăluit interpreta.

Diva care strălucea pe scenele muzicale în anii ʼ80 și ale cărei apariții la televizor fascinau de fiecare dată a copilărit printre turme de oi și herghelii de cai și are chiar și acum, după o viață petrecută în lumea sclipitoare a vedetelor, nostalgia meselor luate pe câmp, la umbra căruței, alături de verișorii ei, cu care mergea la cosit. Poate că azi va sărbători cu masa plină de delicatese, însă atunci, nimic nu se compara cu gustul mămăligii reci cu iaurt de oaie! La fel de dor îi este interpretei de pepenii luați direct din bostănărie și crăpați dimineața, la micul dejun, sau de dudele albe și parfumate.

«Acolo, în satul acela dobrogean, se întâmplau lucruri extraordinare, cum ar fi să călătorești pe drumuri de țară într-o cotigă trasă de măgari, în care trebuia să înveți să te urci din mers; să mergi la bostănărie și să mănânci pepenele trântindu-l de pământ pentru a-l sparge și apoi cufundandu-te cu toată față în miezul lui răcoros și dulce – Doamne, ce gustoși erau pepenii pe care-i mâncam așa!; să mergi la stână să vezi cum se mulg oile și să bei laptele proaspăt muls, să vezi cum vin mieii pe lume; să urmărești noaptea mersul stelelor pe cer, întinsă pe fânul abia strâns; să te urci în duzi și să mănânci acolo fructele lor parfumate, să înțepi cu acul un ou proaspăt ca să sorbi conținutul crud sau să bei zer ca să fii ferit pentru totdeauna de boală; să trăiești efectiv miracolul vieții la țară, în rostul ei străvechi.»

Angela Similea a apucat-o pe drumul muzicii după ce a fost distinsă cu Cerbul de Argint la Brașov, la Festivalul Cerbul de Aur: “Mi s-a demonstrat că, într-adevăr, glasul meu și pregătirea mea de până atunci îmi permiteau să pornesc la un asemenea drum. Am părăsit studiile economice pentru muzică și am avut o carieră superbă. Mai târziu, am realizat că ar fi fost foarte bine dacă aș fi făcut canto clasic: aveam datele pentru a deveni o bună cântăreața lirică”, a declarat ea.

Îndrăgita interpretă ne-a dat, de-a lungul timpului, multe șlagăre care sunt fredonate și azi, nu doar de admiratorii din aceeași generație cu doamna muzicii ușoare, ci și de tinerii care încep să-i descopere muzica: “Un albastru infinit”, “Casa mea”, “Trăiesc” sau “Să mori de dragoste rănită”.

Angela Similea a avut grijă să transmită dragostea pentru muzică mai departe în familia ei: “Nepoțelul meu (…) are un mare talent muzical, a început să studieze pianul. Din proprie inițiativă a început să ia și lecții de vioara, iar anul acesta a vrut să învețe și saxofonul. În ce-o privește pe Ana-Grace, nepoțica mea, ea are talent la desen, pictează foarte frumos și are un foarte bun simt al culorilor, merge la balet și ia chiar și cursuri de jazz. Are o voce foarte frumoasă (am și filmat un duet nepoata-bunica în curtea casei noastre de la țară), dar a renunțat la pian pentru că era într-o prea mare concurență cu fratele ei și anul acesta a început să studieze viola. Așa că o să am o orchestră formată din nepoții mei. Cred că am reușit să le transmit și lor dragostea mea pentru muzică, pentru că fiul meu a refuzat să mă urmeze în carieră, deși are talent muzical. Cu toate acestea, e un mare consumator de muzică, în casă lui se cântă tot timpul”, a povestit marea cântăreață.

Angela Similea împlinește 71 de ani. Ce urări îi face Ovidiu Komornyik

Chiar dacă e departe de țară, prietenii n-o uită pe Angela Similea. Ovidiu Komornyik, cel mai apropiat colaborator al ei, ne-a mărturisit că o va suna de ziua ei și i-a urat totodată, prin intermediul Libertatea, “să fie sănătoasă, să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește și să realizeze tot ce și-a propus”.

