Anunțul lui Tudor Chirilă despre Vocea României. „Nu am crezut” | VIDEO

Anunțul lui Tudor Chirilă despre Vocea României. Artistul a dat o veste bună admiratorilor săi.

Tudor Chirilă, care și-a făcut testul ADN pentru a-și afla originile, este jurat la emisiunea „Vocea României”, de la Pro TV, show pe care l-a căștigat de trei ori consecutiv.

Acuzat de multe ori de colegii săi de juriu cănu se aude mai nimic despre elevii lui de la show după încheierea concursului, Tudor Chirilă a dat acum o veste legată de concurs și de una dintre tinerele care au făcut parte la un moment dat din echipa lui.

Anunțul lui Tudor Chirilă despre Vocea României. „Mi s-a părut mișto să dau și eu ceva”

Tudor Chirilă a anunțat că Ligia Hojda, una dintre concurentele care au fost în echipa sa are un videoclip și este manageriată de aceeași echipă care se ocupă și de trupa Vama a artistului.

Ligia Hojda a fost cea care l-a făcut pe Tudor Chirilă să plângă la un moment dat, când participa la show.

„Când am ajuns acum trei ani la Vocea României nu am crezut că o să mă prindă atât de tare partea „pedagogică” (sună ca naiba cuvântul), dar așa a fost. M-am implicat de multe ori dincolo de fișa postului în lucrul cu concurenții. Mi s-a părut mișto să dau și eu ceva din ce am învățat în toți anii ăștia de muzică și de stat pe scenă. A venit cumva firesc dorința să produc artiști tineri, dar am început cu pași mici și speranțe mari.

Și uite așa au aterizat Ligia-Raluca Hojda și Larisa Mihăeș în echipa mică care se ocupă și de managementul VAMA. Astăzi sunt mândru că pot să răspund la întrebarea: ce s-a ales de concurenții tăi? Deocamdată asta s-a ales de Ligia, un artist la început de drum. Urmează, în curând, Larisa. Fiți blânzi și deschiși, nu dați cu parul că viața e scurtă și vorba bunicii lui Bob Dylan, orice om pe care îl întâlnești duce o luptă grea”, a afirmat Tudor Chirilă.