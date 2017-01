Asistenta Simonei Gherghe, de la Acces Direct, a făcut accident. A intrat în gardul unui cimitir

Asistenta Simonei Gherghe, de la Acces Direct, a făcut accident zilele trecute. Paula Minginer a explicat la TV ce s-a întâmplat.

Paula Minginer a intrat cu mașina în gardul unui cimitir după ce un liliac a lovit parbrizul.

Asistenta Simonei Gherghe, de la Acces Direct, a făcut accident: „Acum cred că sunt blestemată”

În cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, Paula Minginer a vorbit despre momentele neplăcute pe care le-a trăit recent.

„Am plecat hotărâtă spre Mangalia, la mama mea. deodată mi-a sărit ceva în față, nu știam ce e, un animal, o pasăre. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă. M-am speriat, am tras de volan și am intrat în gard”, a povestit Paula Minginer la TV.

„Am intrat în gardul cimitirului. Acum cred că sunt blestemată, în cazul în care mi se mai întâmplă ceva.

Oamenii care m-au văzut că am lovit gardul, au sunat la poliție pentru că au crezut că am consumat alcool sau… Acum sunt ok pentru că îmi dau seama că se putea întâmpla ceva mai rău… Am reparat gardul”, a mai spus asistenta Simonei Gherghe de la Acces Direct.