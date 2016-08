I-au pregătit surpriză mare, dar Gabriela Cristea a fost la un pas să nu ajungă la emisiune!

Luni, la emisiunea pe care o prezintă la Kanal D, Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză foarte plăcută. După cum a mărturisit, însă, a fost la un pas să nu ajungă la emisiune.

În cadrul emisiunii „Te vreau lângă mine“, pe care o moderează la Kanal D, Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză. Luni, ea a fost întâmpinată în platou de soțul și colegul său, tavi Clonda. Acesta i-a cântat piesa „O fată ca ea”, de la Direcția 5, și i-a dăruit un frumos buchet de trandafiri roșii și albi. Prezentatoarea a fost extrem de plăcut impresionată de gest.

Tavi Clonda i-a explicat și care a fost motivul pentru care a primit trandafiri.

„Aceasta surprinză este din partea conducerii Kanal D, care îți urează o toamnă minunată, alături de telespectatorii noștri, mult succes și s-o ții tot așa!”, i-a spus Tavi Clonda, care apoi și-a sărutat pasional soția.

Gabriela Cristea, la un pas să nu ajungă la emisiune

“Ce frumos! Ce primire, asa de luni! Da, ce flori frumoase am primit! Dupa ce ca am fost agitata astazi! De astazi de dimineata de cand m-am trezit nu mi-a ajuns timpul, orice am facut am fost in intarziere! Era cat pe ce sa nu ajung nici in emisiune!”, a marturisit Gabriela Cristea.

„Să nu vă uitați la spatele meu că nu-s coafată, sunt așa ca pisica”, a mai spus ea.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi. de-a lungul anilor, ea a moderat numeroase show-uri TV. Înainte de a se căsători cu muzicianul Tavi Clonda, cel care îi este și coleg la emisiunea pe care o moderează la Kanal D, vedeta a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader, de care a divorțat cu mare scandal.