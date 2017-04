Nu mai e chiar ceva nemaivăzut să devii tată după 50 de ani, vârstă la care statutul de proaspăt bunic ar fi totuși mai potrivit. În consecință, high life-ul românesc s-a umplut de tătici purii admirați pentru curajul lor, indiferent de gradul de celebritate ori putere politică, să țină un copil în brațe! Pe urmele curajosului Clint Eastwood, care a devenit tată la 63, respectiv 66 de ani, avem și noi exemplele noastre de personalități ce ar putea intra în clubul veteranilor… tătici.

Mădălin Voicu speră să-și vadă fiul la casa lui

Mădălin Voicu a devenit tată pentru a cincea oară în 2012, pe când avea 60 ani. Pictorița Carmen Olteanu i-a dăruit politicanului și muzicianului un băiat care are acum 5 ani. Cei doi mai au un băiat, pe nume Șerban. Violonistul nu a stat degeaba, căci are șapte copii cu 5 femei. ”Ar trebui să fiu îngrijorat căci ar trebui să trăiesc vreo 90 de ani pentru a-i vedea pe toți la casele lor”, a declarat fiul marelui Ion Voicu. Cu fosta soție, Andriana, Mădălin îi are pe Mădălin Voicu Jr., muzician, ca și tatăl său, pe Tudor și Ioana, prezentatoare a televiziunii publice.

Bleonț a luat-o de la capăt la 57 de ani

La 54 de ani , Claudiu Bleonț (57 ani) și-a surprins admiratorii căci a devenit iar tăticul unei frumoase fetițe a cărei mama este actrița Iulia Lazăr. Copilul a venit pe lume în anul în care actorul a divorțat de Andra Negulescu, cu care a avut o relație ce a durat 12 ani. Viața actorului este tocmai bună pentru un scenariu de film căci a avut trei mariaje și tot atâtea divorțuri.

Moni i-a făcut poftă de paternitate lui Iri

Irinel Columbeanu se dovedește un tătic model pentru fiica sa, care tocmai a împlinit 10 anișori. Mondenul Irinel a devenit tată pentru prima oară la vârsta de 49 de ani, dorință arzătoare care i-a îndeplinit-o Monica Columbeanu, fosta sa soție. Cei doi s-au căsătorit în 2006 în ciuda diferențelor de vârstă (Irinel este cu trei decenii mai mare decât Monica), înălțime și cultură. Irina, fiica celor doi a fost multă vreme obiectul unui scandal pentru custodia sa, câștigat de Irinel

Iuvenalia, surpriza din viața lui Marcel Pavel

Marcel Pavel (57 de ani) consideră venirea pe lume a Iuvenaliei, care va împlini patru ani, un miracol. Solistul dovedește o sensibilitate și o grijă lăudabilă deseori fiind surprins când își plimbă fetița care-i seamănă leit.

Marcel Pavel este căsătorit cu Violeta, împreună cu care are trei copii: Richard (21 ani ), Sasha (18 ani) si Ioana Iuvenalia.

Și rockerii sunt îndrăzneți

În anul în care a va împlini 50 de ani, Tony Seicarescu, solistul trupei Direcția 5, a devenit tată pentru a treia oară. Iubita artistului i-a dăruit de acestă data un băiețel.

Luându-l drept model pe Marian Ionescu, șeful său, care a devenit recent tată, la 53 de ani (Andrei, fiul muzicianului a venit pe lume la sfârșitul anului trecut), Tony i-a urmat exemplul. Astfel, în luna ianuarie, a.c., s-a văzut, de asemenea, tată din nou.

N-ai fi crezut că Marian Ionescu, muzicianul care conduce de 25 de ani trupa Direcția 5, poate să fie sensibilizat de puiul său. Andrei, fiul său și al Octaviei Geamănu (Antena 1), care a împlinit patru luni, îl face pe Marian să fie de nerecunoscut, în turnee rockerul fiind mereu cu gândul la băiatul său, venit pe lume la 30 de ani după Carmin, primul său copil. Nu doar statura ci și părul completează lista însușirilor pe care micuțul le-a moștenit de la tatăl său.

Petre Roman, și tătic, și bunic

Petre Roman a devenit tată la 63 de ani. Actuala sa soție, fosta cântăreață Silvia Chifiriuc i-a dăruit politicianului un băiețel, Petrus, care are 7 ani.

Luna acesta se împlinesc 10 ani de când politicianul a divorțat de Mioara Roman, cu care are o fiică naturală, pe Oana Roman (40 de ani), şi una adoptivă, Catinca Roman (50 de ani).

Nasty, veteran cu recidivă

Din cei 5 copii pe care Ilie Năstase îi are, fetițele sale, Emma și Alessia au venit pe lume la Paris, pe când tenismanul avea 57, respectiv 60 ani.

După o relație de 14 ani, din care jumătate au fost căsătoriți, Ilie și Amalia Năstase, cea care i-a dăruit fetițele, s-au despărțit în urmă cu șapte ani. Pe lângă cei doi copii cu Amalia Năstase, el mai are încă trei din relaţiile anterioare. Prima născută este Natalie, rodul mariajului lui Năstase cu Dominique Grazia. Cu Alexandra King, o actriţă cunoscută acum câteva decenii, cea de-a doua lui soţie, Ilie mai are doi copii, Nicholas şi Charlotte, ambii adoptaţi.

Tăriceanu, în prima linie a tăticilor purii

Călin Popescu Tăriceanu a devenit tată, la 63 de ani. Loredana, cea de-a cincea soție a politicianului i-a dăruit acestuia un băiat (3 ani), cel de-al treilea copil al său.

Tăriceanu mai are doi băieţi din două mariaje. Cu a cincea soţie, Loredana, s-a însurat în 2013, la starea civilă a sectorului 1 din Bucureşti.