Beatrice Rancea, detalii nebănuite despre mariajul cu actorul Doru Rancea. „O spun cu invidie”

Beatrice Rancea, detalii nebănuite despre mariajul cu actorul Doru Rancea. Binecunoscuta coregrafă a vorbit despre căsnicia sa.

Beatrice Rancea este o cunoscută coregrafă și fost jurat la o emisiune de dans de la Pro Tv. De asemenea, este manager la Opera Națională din București.

În ceea ce privește viața personală, Beatrice Rancea a fost căsătorită cu actorul Claudiu Bleonț, între anii 1986 și 2001. În prezent, vedeta formează o familie alături de actorul Doru Rancea.

Beatrice Rancea, care este mare iubitoare de animale, a acordat un interviu pentru Formula As, în care a vorbit despre căsnicia sa.

„Rămâne bucuria de a fi în fiecare seară împreună cu soţul meu, actorul Doru Rancea, pentru că, timp de cinci ani de zile, până anul trecut, eu am locuit la Iaşi. Preţuiesc mult clipele petrecute împreună. Între noi nu există plictiseală. Îl găsesc şi acum, după atâţia ani, un bărbat fermecător şi amuzant. El scrie de câţiva ani o carte care se va numi „Beatrice – nevestele mele”, şi chiar are talent şi umor. O spun cu invidie, pentru că eu nu sunt atât de talentată la scris.

Când am un pic de timp liber şi stau acasă (de obicei sâmbăta sau duminica di­mineaţa, dacă nu e vreo repetiţie la care trebuie să asist şi vin doar la spectacolul de seară), îmi place să lucrez în grădina de flori şi de legume şi îmi place foarte mult să gătesc: ultima oară i-am făcut soţului meu ciorbă de burtă şi mâncare de mazăre cu carne. Le-am potrivit „la ochi” şi fără să le gust, pentru că eu, de doi ani, nu mai mănânc carne.

Dar Doru le-a găsit foarte bune, şi mi-a spus, fericit, că, în sfârşit, simte că are şi el nevasta acasă. De aseme­nea, mă bucur că, venind la Bucureşti, o am şi pe mama mai aproape. Ei îi sunt recunoscătoare că mă susţine în continuare, cu optimismul şi forţa ei interioară, deşi cât am stat la Iaşi, am văzut-o foarte rar, şi chiar au fost momente când, din păcate, fiind internată în spital, eu nu am putut să mă rup de treburile pe care le aveam acolo, pentru a veni la Bucureşti ca să o văd.

Mai sunt câţiva prieteni vechi şi statornici, care au rezistat, şi ei, lungii mele absenţe din Bucureşti. Pe urmă, mai sunt căţeii noştri, care mă iubesc, se înţelege, necondiţionat, şi care mă aşteaptă în fiecare seară la poartă, oricât de târziu aş veni, ca să le dau porţia de mângâieri şi alinturi (cu 15 dintre ei am plecat la Iaşi şi m-am întors înapoi cu 4 „moldoveni” luaţi, tot aşa, de pe stradă)”, a declarat Beatrice Rancea.