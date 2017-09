Bianca Drăgușanu a slăbit enorm. Vedeta a fost mereu un etalon pentru fetele care și-au dorit o siluetă de invidiat, însă în momentul de față, este mai slabă ca niciodată! Spune că muncește enorm pentru a avea dimensiunile unui fotomodel.

Fie că au recunoscut sau nu, multe doamne și domnișoare au invidiat-o cel puțin o dată pe Bianca Drăgușanu pentru silueta ei. În ciuda faptului că a fost catalogată prea slabă, ba chiar pe perioada sarcinii s-a vehiculat că a purtat o pernă, asta pentru că nu luase prea mult în greutate, Bianca a recunoscut că după ce a născut-o pe Sofia – căreia tocmai i-a rupt turta – a avut nevoie atât de corsete modelatoare, cât și de multă muncă pentru a ajunge la greutatea dorită. Acum, Bianca este mai slabă ca niciodată și nu o spunem noi, ci este vizibil cu ochiul liber. Invitată la petrecerea aniversară Kanal D, trust cu care a semnat un contract de curând, blonda ne-a dezvăluit că poartă o rochie mărimea XS.

”Ce crezi? Eu nu mai am cu ce să mă îmbrac. La petrecere, nu am știut ce să-mi pun. Asta este o rochie de dinainte să fi născut, cred că de cu un an înainte. O am de trei ani și este mărimea XS. Sinceră să fiu, nu am crezut că o să mai încap în ea, mă cam strânge, recunosc, dar încap în XS”, ne-a declarat noua prezentatoare de la ”Te vreau lângă mine”.

Bianca Drăgușanu a slăbit enorm: e mai subțire decât era înainte să rămână însărcinat!

Nu mai este pentru nimeni un secret că, ani la rând, Bianca a făcut foamea pentru a-și menține silueta, însă de ceva vreme, a renunțat la acest obicei prost. Ea ne-a mărturisit că a devenit chiar gurmandă, că mănâncă mult mai mult decât își imaginează oricine, însă are grijă să facă foarte mult spor. O ajută, crede ea, și faptul că nu consumă alcool și nu fumează.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

