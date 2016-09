Bianca Drăgușanu a născut. Primul mesaj după ce a devenit mămică

Bianca Drăgușanu a născut luni, 26 septembrie. Ea a adus pe lume o fetiță. Vedeta le-a transmis prietenilor virtuali primul mesaj după ce a adus-o pe lume pe Natalia Sofia.

Bianca Drăgușanu a născut luni, 26 septembrie, o fetiță, pe care o va numi Sofia Natalia. La numai o zi după ce a devenit mămică, vedeta le-a transmis un mesaj celor care îi urmăresc activitatea pe site-urile de socializare.

Bianca Drăgușanu a postat o fotografie în care apare un imens buchet de flori de culoare roz.

Imaginea este însoțită de mesajul: „O nouă viață. Îngerul meu. Sofy”.

Fanii s-au grăbit să o felicite și să-i facă urări de bine atât ei, cât și micuței pe care a adus-o pe lume.

„Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit.

Am stat în sală şi aş repeta oricând acest lucru. În 10 minute a fost scoasă Sofia, apoi a mai durat încă o jumătate de oră până s-a terminat totul. Cadouri încă nu de bun venit. Are 50 de cm şi 3,250 kg. Durează încă 5-4 zile. Totul e pregătit de mult timp.

Cred că o să avem nopţi albe, dar o să facem cu plăcere acest lucru. Sunt sigur că vor fi cele mai frumoase sărbători. Am sunat toată lumea, am dat mesaje. A născut la ora 1:30… Îmi doresc şi un băiat, dar vedem. Sigur mie îmi este mult mai uşor să o iau în braţe, ei îi este frică. Tăticul dă de băut, da, sunt perfect de acord”, a declarat Victor Slav la Antena Stars.

Micuța a venit pe lume la trei ani de la nunta părinților săi, Bianca Drăgușanu și Victor Slav, care au mers în fața altarului pe 30 septembrie 2013. Bianca a reușit să păstreze sarcina secretă mai multe luni, făcând marele anunț abia în mai, când era deja gravidă în cinci luni. Potrivit calculelor ulterioare, copilul fusese conceput la scurt timp după Anul nou, în vacanța pe care cei doi au petrecut-o în Mexic, la începutul lui 2016.

Naștere de 20.000 de lei

Pentru a-și aduce fetița pe lume, Bianca Drăgușanu a ales cele mai bune condiții după ce a studiat ofertele clinicilor private din București. Pe lângă operația de cezariană, blonda va beneficia de servicii de cinci stele pe toată perioada internării și de cursuri de îngrijirea nou-născutului. Tot pachetul a costat-o pe blondă 20.000 de lei, aceasta refuzând un contract barter pentru acest moment important din viața ei.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. A devenit celebră după ce a avut o relație amoroasă cu designerul Cătălin Botezatu. Esa a fost căsătorită, pentru doar câteva luni, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, de care a divorțat după ce a ea a avut o escapadă cu fostul iubit, fotbalistul Adrian Cristea. După separare, Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au reînnoit relația, cei doi devenind, luni – 26 septembrie, părinții unei fetițe.

