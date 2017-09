Bianca Drăgușanu și Victor Slav își aniversează fetița. „Dragoste pură”

Zi mare în familia cuplului Bianca Drăgușanu-Victor Slav. Fiica lor împlinește un an.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au trecut prin multe de-a lungul relației lor. Au avut un mariaj de doar câteva luni, s-au separat după ce s-a aflat de escapada starletei la Paris cu ex-fotbalistul Adrian Cristea, iar apoi și-au reluat relația.

Ba mai mult decât atât din povestea lor de iubire a venit pe lume, pe 26 septembrie anul trecut, o fetiță adorabilă, Sofia Natalia.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, căreia i s-a rupt turta luna aceasta, împlinește marți, 26 septembrie 2017, un an.

Celebra ei mamă a marcat evenimentul și pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

„1 an de dragoste pură! ?? La Mulți Ani, îngerașul nostru! ? Happy birthday ? my little angel ?! #myprincess #mysoul #mybabygirl #mylove #theonlytruelove”, a spus vedeta.

„1 an de fericire adevărată!??”, a menționat și tăticul Victor Slav, care a publicat o fotografie cu momente din viața micuței.