Bianca Neagu din „Numai iubirea” vorbește despre iubitul ei. Ce spune despre el

Nu există român care să nu își amintească de micuța Bianca din telenovela ”Numai iubirea”, una din primele telenovele românești.

Bianca Neagu avea numai 8 ani în 2004, când a devenit faimoasă pentru rolul din ”Numai iubirea”. Era una dintre primele telenovele românești, iar Bianca a avut șansa de a juca alături de nume cunoscute ca Alexandru Papadopol și Corina Dănilă.

După succesul acestui prim rol, Bianca a mai apărut și în producțiile ”Pacatele Evei”, “Mama dupa ora 5”, “Daria, iubirea mea” și “Inima de tigan”.

Bianca Neagu din „Numai iubirea” vorbește despre iubitul ei: „Nu joc teatru cu el”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Bianca Neagu a vorbit despre viața ei.

Este studentă la Psihologie și are și un iubit.

„Am jucat de la opt ani în seriale, a fost pentru prima dată. Acum sunt studentă la psihologie, anul III. Eu am vrut să mă axez pe studii, însă n-am abandonat această lume.

Eu cred că un actor are nevoie de psihologie, la facultate am învăţat multe. Da, am iubit, dar nu joc teatru cu el” a declarat Bianca Neagu.