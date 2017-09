Bodo de la trupa Proconsul a fost cât se poate de categoric în cadrul unui interviu de televiziune, în care a fost întrebat despre fostul său socru, nimeni altul decât ex-președintele României, Traian Băsescu.

Solistul de la Proconsul a fost invitat recent la emisiunea „Pulsul Zilei”, prezentată de Radu Andrei Tudor la TVR 1. Bodo, pe numele său real Bogdan Marin, care a slăbit 20 de kilograme la un moment dat, și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre viața sa.

Întrebat ce l-a determinat, la un moment dat, să se îndrepte mai mult spre Dumnezeu, artistul a răspuns:

„Știi ce m-a determinat? În primul rând, Dumnezeu m-a determinat, dar înainte i-am văzut pe colegii mei. Înainte să mă apropii eu foarte tare de Dumnezeu, Dragoș și Robert se întorseseră cu fața spre El cu ceva timp înainte. Cred că cu vreo 15 ani înainte de a mă întoarce eu cu fața spre Dumnezeu și a încerca să înțeleg mai multe…

Exista un gol în sufletul meu pe care, de foarte multe ori, îl umpleam, găseam cu ce să-l umplu seara. dar nu cu materie consistentă. Am constatat că golul acela din sufletul meu, atunci când îl umpli cu Dumnezeu, are consistență, are materie, și îți dă și o cu totul altă viziune asupra vieții, asupra oamenilor, asupra colegilor, asupra familiei, asupra tuturor”, a explicat Bodo.

În plan personal, Bodo formează un cuplu extrem de bine sudat cu Loredana. El a fost însurat și cu Ioana, fiica cea mare a fostului președinte al României, Traian Băsescu. În cadrul emisiunii mai sus-menționate, artistul a fost pus în fața unei grele întrebări. A fost pus să aleagă între actualul șef al statului, Klaus Iohannis, și fostul lider de la Cotroceni și fostul său socru, Traian Băsescu.

„Pe cine preferi ca președinte, dintre fostul socru, Traian Băsescu, și Klaus Iohannis?”, a fost întrebat Bodo.

Artistul a răspuns imediat:

„Pe Traian Băsescu. Pentru că eu l-am cunoscut și am avut privilegiul să-l cunosc personal și am avut încredere și am încredere în dânsul”.