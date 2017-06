Bogdan Jianu a cerut “dezlegare” de la Carmen Tănase să-l joace pe Dracula

Weekend-ul ce tocmai a trecut a fost unul încărcat de istorie la Târgovişte. Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Medieval Dracula, a avut loc în Cetatea celor 33 de Voievozi, în perioada 16 – 18 iunie 2017.

Data nu a fost întâmplător aleasă, evenimentul desfăşurându-se în fiecare an în preajma zilelor de 16 – 17 iunie, când la Târgovişte a avut loc celebrul ATAC DE NOAPTE din 1462, condus de marele voievod Vlad Ţepeş – Draculea împotriva lui Mahomed al ÎI-lea, Cuceritorul.

Asociaţia Culturală Lupii Albi a pus în scenă un spectacol grandios – DRACULA – COROANA, cu reevocarea mai multor momente din viaţa voievodului. Scenariul de anul acesta, al patrulea dintre cele prezentate până acum la Târgovişte, i-a adus în prim plan şi pe mai tinerii contemporani ai voievodului valah şi anume Ştefan cel Mare şi Matei Corvin, aceştia interacţionând cu Vlad Dracula în scene bine documentate şi scrise de regizorul Bogdan Jianu, cel care şi interpretează rolul lui Dracula. Din distribuţie fac parte Ioan Isaiu, Elvira Deatcu, Vlad Miriţă, Aureliu Surulescu, Mircea Silaghi, Dan Ionescu, Liviu Cheloiu, Antonia Ionescu, Ioana Fărcaş etc. Din spectacol nu au lipsit luptele cu cai, efectele speciale, cascadorii şi multe dialoguri interactive.

Cum a ajuns Bogdan Jianu să interpreteze personajul Dracula?

Bogdan Jianu a fost în centrul atenţiei! Pentru asemănarea sa cu Vlad Ţepeş, Jianu joacă chiar rolul lui Dracula, iar marea actriţa Carmen Tănase, care este spaima colegilor de platou și care a avut probleme de sănătate la un moment dat, se pare că i-a dat binecuvântarea.

“Carmen Tănase m-a îndemnat să-l joc pe Dracula, ei i-am cerut sfatul dacă pot să duc rolul până la final, iar Carmen mi-a spus: “Fără probleme îl duci!”. De fapt, rolul m-a ales pe mine, nu eu am ales rolul. S-a considerat că eu sunt cel mai potrivit că faţă să-l joc, nu m-am gândit niciodată că voi putea face acest lucru, deşi sunt fascinat din copilărie de personajul Dracula!

În fiecare an facem la Târgovişte câte un spectacol cu Dracula, un show tradiţional medieval. Eu îl joc pe Vlad Ţepeş, dar şi pe Iancu Jianu în spectacolul nostru Haiducii. În Mihai Viteazul îl joc pe Baba Novac. Vlad Miriţă îl interpretează pe Mihai Viteazul.

Dracula a fost o Trilogie, iar sâmbătă seară am avut premiera spectacolului Dracula-Coroana. A durat o luna şi jumătate până am făcut documentarea istorică, avizată de profesorul universitar Radu Cârciumaru, iar scenariul a durat cam două luni să îl scriu. Scenariul e inspirat din documentare şi povestea este creată pe baza izvoarelor istorice. Nu vrem să alterăm deloc adevărul istoric. Spectacolul este o producţie impresionantă, în faţă se află în jur de 80 de oameni, iar în spatele scenei, 30 de persoane. S-a construit totul foarte frumos şi consider că Dumnezeu mi-a mai dat o şansă. M-a renăscut cumva prin chestia asta şi mă obligă astfel să dau tot ce pot. Să am şansa să semăn cu Vlad Ţepeş şi să fiu atât de credibil în faţă publicului numeros când joc, înseamnă foarte mult pentru mine”, spune Bogdan Jianu.

Tăiat cu sabia pe frunte

După ce a ieşit din Turnul Chindiei la festivitatea de deschidere a Festivalului Medieval Dracula de la Târgovişte, Bogdan Jianu a păţit-o la premieră show-ului grandios de sâmbătă seară. A avut parte de un incident la sfârşitul spectacolului şi a fost tăiat cu sabia pe frunte. Sângele a început să-i tasneasca însă nu l-a deranjat deloc, pentru că spune că a dat un plus de autenticitate scenei de lupta.

“Există şi incidente la repetiţii şi în cadrul spectacolelor. Acum cinci zile, la repetiţii, a trebuit să mă arunc de pe cal. Dar, la premiera de sâmbătă seară am jucat cu sânge real. M-am accidentat la final. În mod normal, trebuia să joc o scenă cu sânge. Dumnezeu a zis, “Hai să facem aşa, ca să iasă mai bine☺!”. Era lupta de final dintre soldaţi, personajul meu era încercuit de mai mulţi soldaţi care vroiau să mă aresteze. Era lupta de 1 contra 7 şi unul dintre soldaţi m-a accidentat cu sabia la cap, pe frunte. Şiroia sângele din faţă şi uite-aşa am fost mai autentic”, a mai povestit Jianu, care în luna august va juca la Mărăşti şi Focşani spectacolul “Primul Război Mondial – 1917”.

Evenimentul “Dracula – Coroana” a fost organizat de Primăria Municipiului Târgovişte şi Consilul Judeţean Dâmboviţa în incinta Curţii Domneşti de la Târgovişte.