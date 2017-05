Bona filipinează a lui Adrian Mutu rupe tăcerea. Ce răspunde la acuzațiile fostului sportiv

Bona filipinează a lui Adrian Mutu rupe tăcerea. Femeia a făcut dezvăluiri la o emisiune de televiziune.

Adrian Mutu ar fi fost jefuit de bona filipineză. Directorul general al lui Dinamo spune spune că a prins-o plecând cu mai multe plase. „Este adevărat că am avut o bonă filipineză. Ea nu mai lucrează pentru mine. Este adevărat că nu ne-am vorbit frumos. În ziua ei liberă, am văzut-o plecând doar cu geanta, dar avea și câteva plase ascunse în gardul viu. Când ne-am dus la ea în cameră, avea bagajele făcute de plecare. Pitea plasele pe la 6 dimineața, când dormeam noi. Soacra mea a urmărit-o și a văzut-o”, a declarat el.

Tiberiu, fostul iubit al bonei filipineze, îl acuză pe Briliant că ar fi intrat peste mama lui și ar fi amenințat-o. Acest lucru a fost confirmat și de femeie.

Chitz, bona filipineză a lui Adrian Mutu, a fost invitată la o emisiune de la Kanal D, unde a vorbit despre cele întâmplate.

Bona filipinează a lui Adrian Mutu rupe tăcerea. „Am plecat pentru că îmi era prea frică de el”

Chitz a mărturisit că fostul sportiv și partenera de viață a acestuia, Sandra, erau ca o familie pentru ea, însă lucrurile au luat o întorsătiură neașteptată.

„El nu m-a dat afară. Am plecat din cauza că îmi era prea frică de el. Am lucrat 6 săptămâni la Adrian Mutu. Cu trei zile înainte de ziua lui de naștere am început relația cu Tiberiu. M-au angajat că bonă, le-am spus că pot găti și pot face alte lucruri în casă până se naște copilul. Găteam și făceam curățenie în casă. Credeam că după ce va naște mă voi ocupă doar de copil, dar nu s-a întâmplat așa. I-am spus Sandrei că nu sunt sclavă aici. Nu am absolvit colegiul că să fiu menajeră. Am o diplomă de licență ca moaș[. Acesta este jobul meu.

Mi-a spus că trebuie să am grijă de copil noaptea și în timpul zilei să fac curățenie și să gătesc. Făceam și masaj. Când m-au angajat prima oară nu a fost niciun contract. M-au plătit în mână după prima lun[. I-am spus Sandrei că ar trebui să semnez ceva că am primit banii și mi-a dat un registru. Erau atât de buni cu mine, mai ales Sandra. Mi-au permis să gătesc pentru mine și pentru ei. Mi-au spus că pot să iau mâncare. Problema a fost când le-am zis că nu pot să mă ocup noaptea. Mi-era teamă.

Luni, Mutu era atât de beat încât s-a luat de mine și m-a întrebat dacă am un prieten român. Eu i-am zis că da. Mi-a arătat toate mesajele de pe telefonul meu. Toate erau pe telefonul lui. Am avut un șoc. Nu am ținut niciodată secrete față de Sandra. Mă suna, chiar dacă eram în oraș, și mă întreba dacă totul e în regulă. Nu m-am uitat că sunt faimoși.

I-am spus că nu e treabă lui dacă am un iubit român. Mi-a spus că băieții români nu sunt serioși și că vor profita de mine și m[ vor învață să fur. I-am spus că de două săptămâni nu mai vorbeam cu Tiberiu. S-a luat de mine și încă bea bere. Nu am furat niciodată nimic. Știau despre asta. Sâmbătă seară găteam și le-am spus: „Pot să iau asta și asta?”. Mi-au zis că da, era permis să iau mâncare și băuturi.

A doua zi, taxiul venise, a trebuit să închid poartă și ea m-a văzut. El nu era acasă. Da, îmi permiteau să iau mâncare dintr-o casă. Eram încrezătoare. Eu îi consideram pe ei că și familia mea. În fiecare colț erau camere de luat vederi, până și la baie și în camera mea. Poate credeau că îmi fur propriile lucrurile. Nu m-am gândit că e furt. Eu le-am cerut scuze. Nu a fost hărțuire sexuală sau ceva de genul asta”, a declarat Chitz.