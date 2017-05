Dezvăluirile lui Brian May despre ultima parte a vieții lui Freddie Mercury

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a povestit într-un interviu pentru Sunday Times despre ultimele zile din viața lui Freddie Mercury și a dezvăluit că în ultima perioadă cântărețul se plângea de durerile de la picior.

Freddie Mercury a murit în 1991 din cauza unei pneumonii cauzate de SIDA, dar May spune că acesta a suferit foarte mult din cauza complicațiilor provocate de SIDA. ”Problema a fost de fapt piciorul lui, care în mod tragic mai era foarte puţin din el… Odată ni l-a arătat la cină şi mi-a spus: ‘Oh, Brian. Îmi pare rău că te-am supărat, arătându-ţi asta’, iar eu i-am spus: ‘Nu sunt supărat, Freddie, decât din cauza faptului că tu ai de suferit atât de mult’ ”, a dezvăluit chitaristul.

Colegul de trupă al lui Freddie Mercury a povestit și despre cum le-a dezvăluit solistul că suferă de HIV/SIDA. ”Sigur, cu toţii ştiam că are SIDA, dar nu voiam să ştim. A spus ‘Probabil că voi vă gândiţi că am de-aface cu chestia asta şi nu vreau să vorbesc despre asta şi nu vreau ca vieţile noastre să se schimbe, dar asta este situaţia’. Apoi a trecut mai departe”, a mai spus Brian May.

Frederick Bulsara, devenit cunoscut lumii întregi drept Freddie Mercury, solistul grupului rock din Marea Britanie – Queen a murit în urmă cu 25 de ani, pe 24 noiembrie 1991. Noscut pe 5 septembrie 1946, artisul s-a stins la vârsta de doar 45 de ani. Iată câteva lucruri mai puţin ştiute despre inegalabilul interpret.

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti.

Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.