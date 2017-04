Brigitte Sfăt a ajuns la capătul puterilor. „Nu îmi doresc să îmi trăiesc viața în nefericire”

Brigitte Sfăt a ajuns la capătul puterilor. Ea a vorbit despre separarea de Ilie Năstase.

Brigitte Sfăt a decis, de ceva vreme, să plece din casa fostului ei soț, fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, bruneta, care a dezvăluit recent că a fost înșelată, a mărturisit că nu mai crede în dragostea lui și chiar și-a amintit de momentele dificile din căsnicia cu Ilie Năstase, cel căruia i-a luat apărarea în scandalul cu Serena Williams și cu englezii la Fed Cup.

„Vreau să fiu proprietară la casa din Primăverii. Vreau să fiu apreciată la fel de apreciată cum a fost ea (n.r. Amalia Năstase), să fiu răsfăţată cum a fost ea. El ştie ce mi-aş fi dorit şi nu am primit. Apartamentul în care locuiesc a fost rezultatul unui contract în care l-am ajutat, dar puteam să nu îl primesc şi îi mulţumesc pentru asta. L-am primit în urmă cu 5 ani şi el a considerat că este meritul meu. El ştie ce am găsit eu pe acolo şi le-am pus pe birou să vadă frumos, pentru că eu m-am mulţumit cu mai puţin. El este o persoană care poate să facă o femeie să se simtă preţuită. Poţi să nu laşi femeia să tragă singură la căruţă. Am nişte proprietăţi în Timişoara, eu am venit în relaţia mea cu afacerile mele, nu la nivelul lui, dar mi-aş dori să fiu mai răsfăţată…

Eu nu am fost niciodată în Dubai, de exemplu, şi mi-aş fi dorit super mult. Nu am mers singură în 7 ani de relaţie, pentru că a spus că „ne despărţim”. Mi-aş dori bijuterii. Am fost momente în care mi-am cumpărat singură o geantă, m-am dus într-un oraş din străinătate şi am pozat poşeta pe Facebook, unde spuneam „Mulţumesc, iubitului meu soţ”! El a făcut foarte multe gesturi cu mine până să ne căsătorim, mi-a pus lumea la picioare. A făcut multe lucruri cu sacrificii, m-a ajutat foarte mult şi, dacă am avut nevoie de ceva, nu s-a dat în lături de la ceva. Mi-aş fi dorit să am un bărbat care de Valentine’s Day să mă surprindă. Când am fost bolnavă de tumorile acelea, el mi-a dat toată suma de bani de care aveam nevoie ca să mă operez. Mi-aş fi dorit să vină cu mine. Nu compensează faptul că mi-a dat banii, dacă nu a fost lângă mine. Nu vreau să mai stau în situaţia aceasta! I-am cerut Lui Dumnezeu să îi dea lui Ilie o inimă de carne care să fie pentru mine, dar deja m-am oprit, pentru că de 3 ani cer asta şi nu s-a întâmplat. Nu îmi doresc să îmi trăiesc viaţa în nefericire…

Eu nu vreau să trăiesc pentru gura oamenilor. Nu sunt fericită şi sufletul meu plânge… Am pierdut un milion de euro. Banii nu aduc fericirea. Astăzi vin, mâine nu… Eu vreau să fiu fericită”, a declarat Brigitte Sfăt într-o emisiune de televiziune.