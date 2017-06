Brigitte Sfăt, scrisoare deschisă pentru Ilie Năstase. „Nu mai vreau să fiu din nou cârpa ta”

Brigitte Sfăt, scrisoare deschisă pentru Ilie Năstase. Bruneta a spus lucrurilor pe nume în relația cu soțul său.

Brigitte Sfăt este căsătorită cu fostul campion la tenis Ilie Năstase, cu care, însă, a avut parte de un mariaj cu năbădăi.

În urmă cu câteva luni, Brigitte Sfăt a decis să plece din casa partenerului său de viață, după care cei doi s-au reîmpăcat.

Brigitte Sfăt, care a comentat despre amantele soțului ei, a publicat o scrisoare deschisă pentru partenerul său de viață.

Brigitte Sfăt, scrisoare deschisă pentru Ilie Năstase. „Am suferit ca un câine”

„Scrisoare deschisă către soțul meu:

Te iubesc, TU ești iubirea vieții mele,

NICIODATĂ să nu te îndoiești de asta….

Dar , de a lungul timpului, alături de tine, am suferit că un câine.

Sincer, îmi este frică să nu mă faci să sufăr din nou.

Nu știu de ce , dar lângă tine am văzut că se supraviețuiește pe sistemul: care pe care.

Adică , dacă sunt bună cu tine, ești tu rău cu mine.

Aș vrea să mă faci să înțeleg că mă înșel.

Nu vreau să repet greșelile din trecut

Nu vreau să mai fiu din nou cârpa ta.

Fă-mă să am din nou încredere în NOI.

Și eu sunt om și chiar îmi doresc o relație binecuvântată în Domnul”, a postat Brigitte Sfăt pe pagina sa de pe o rețea de socializare.