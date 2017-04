Brigitte Sfăt vorbește despre amantele lui Ilie Năstase. Înșelată cu o cântăreață de operă

Brigitte Sfăt vorbește despre amantele lui Ilie Năstase. Bruneta a făcut dezvăluiri în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Brigitte Sfăt, care a sărit în apărarea lui Ilie Năstase după scandalul cu Serena Williams și cu englezii la Fed Cup, a făcut mărturisiri neașteptate în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Bruneta, care s-a operat recent la nas la o clinică din Turcia, a afirmat că soțul ei, fostul mare campion la tenis Ilie Năstase i-a dezvăluit, când a fost după ea la Istanbul, care a fost prima lui amantă.

Brigitte Sfăt vorbește despre amantele lui Ilie Năstase. O nevastă de medic chirurg

„A venit la mine la Istanbul… Între cununie şi nuntă am mai fost înşelată o dată. (…) Mi-a recunoscut acum, când am fost în Turcia. Nu, el a venit după ce am ieşit din spital – a stat, a venit şi a stat alături de mine. Mi-a spus pur şi simplu, pentru că l-am rugat. Am vrut să ştiu cu ce gen de femei mă înşeală.. Sunt mai urâte, mai proaste… o c…ă…

Probabil el e mai atras de astfel de femei. Una dintre ele e cântăreaţă de muzică de operă – e cunoscută. Are doi copii şi e soţie de medic chirurg. A avut o relaţie mai lungă cu el… Mi-am recusut toţi muşchii din faţă, pentru că m-am gândit că m-a înşelat cu una mai tânără. Sunt 31 de ani diferenţă între noi”, a afirmat Brigitte Sfăt.