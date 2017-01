Când va naște Jojo. Vedeta a dat răspunsul pe o rețea de socializare

M a t e r n i t a t e ? . . . . ?@paulipate #CatalinaGrama #mommyblog #poshmommy #maternity #maternityphotography ✨www.catalinagrama.com✨

A photo posted by CATALINA GRAMA ? POSH MOMMY (@catalinagrama_gramaldy) on Jan 2, 2017 at 5:46am PST