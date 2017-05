Cântăreața de muzică populară Florica Duma a fost înmormântată. O bună prietenă a făcut dezvăluiri despre ultimele zile de viață ale acesteia

Cântăreața de muzică populară Florica Duma a fost înmormântată. Artista a murit în urmă cu câteva zile.

Considerată una dintre cele mai mari interprete de muzică populară din Ardeal, Florica Duma era grav bolnavă și fusese internată la un spital din Oradea. Artista s-a născut pe 9 decembrie 1946, în Caranzel, judeţul Bihor. Şi-a început cariera muzică la nouă ani. Cea mai cunoscută melodie a Floricăi Duma este „Lica Sămadau”, inspirată din nuvela “Moara cu noroc”, scrisă de Ioan Slavici.

Interpreta de muzică populară a murit în urmă cu câteva zile și a fost înmormântată joi, 11 mai 2017.

Florica Bradu, o cunoscută cântăreață de muzică populară și bună prietenă cu Florica Duma, a făcut dezvăluiri despre ultimele zile de viață ale regretatei artiste.

„Nu cred că voia să-și recunoască nici ei însăși că e bolnavă”, a afirmat Florica Bradu.

Florica Bradu a dezvăluit că atunci când a sunat-o pe Florica Duma la spital, aceasta i-a spus: „Mă doare piciorul, dar nu am leucemie”.

Cântăreața de muzică populară Florica Duma a fost înmormântată. „Am văzut că privește fix, pentru că nu putea să vorbească”

Artista a făcut declarații în emisiunea lui Vasile Coca la Hora TV.

„Am avut așa, o legătură sufletească cu ea, pentru că fusesem la ea la spital și mi-a rămas în minte imaginea ei. Nu-mi venea să cred că e atât de bolnavă și nu am dormit toată noaptea. Spre dimineață, când s-a și întâmplat, am aflat de tragedia aceasta, de plecarea Floricăi. Am fost la ea, am fost și duminică, era în comă. Am fost și vineri, se trezise din altă comă. Am fost cu Florica Zaha, am putut comunica cu ea. Am văzut că mă privește așa insistent, fix, pentru că nu putea să vorbească, fiind intubată.

Și am întrebat-o și eu, și Florica Zaha: „Te bucuri că am venit la ține, Florica?” Și a făcut din cap că da. „Nu te deranjam?”. A făcut din cap că nu. Și atunci i-am promis, nu știu cum, că ne rugăm și că toată lumea se roagă pentru ea. I-am zis că trecem noi peste asta și o să vezi că vom cânta din nou. Și atunci i-au apărut lacrimi”, a declarat Florica Bradu.

„Chiar vorbeam cu Florica Zaha că am așa, un fel de mulțumire, că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Înainte de a se trezi din coma precedentă ne rugaserăm: „Doamne, dacă o dată ar mai putea să mai comunice cu noi”. Și uite că ne-a ascultat Dumnezeu. Și cred că și pentru ea a fost bine că ne-am mai auzit o dată.

I-am dus iconute… Ce să mai fac… Foarte greu suportăm! Foarte mulți cântăreți suportă cu greu. Așa a fost și când a plecat Florica Ungur. Mie îmi lipsește și acum foarte mult Florica. Am comunicat și cu ea minunat. Și acum a plecat a două Florica din buchetul de patru Florici”, a mai spus artista.