Cântăreața preferată a lui Gigi Becali a fost jefuită. Hoții au lăsat-o fără bijuterii de 3.000 de euro

Cântăreața preferată a lui Gigi Becali a fost jefuită. Diana Bișinicu a fost lăsată de hoți fără bijuterii în valoare de 3.000 de euro.

Diana Bișinicu este o binecunoscută artistă. Vedeta, care intrepretează perfect muzica machedonească, este preferata omului de afaceri Gigi Becali.

În anii trecuţi, Diana Bișinicu a fost nelipsită de la Revelioanele organizate de Becali şi de alţi machedoni în Poiana Braşov, iar Gigi, după ce-a auzit cât de frumos cântă melodiile lui de suflet, a îndrăgit- o mult. Atât de mult, încât era gata să-i dea 10.000 de euro dacă accepta să se deplaseze până la închisoare, la Poarta Albă, cât a fost după gratii, pentru a-i cânta în noaptea de Revelion.

Cântăreața preferată a lui Gigi Becali a fost jefuită. hoții au prădat-o la un târg din Capitală

La „Star Chef”, de la Antena Stars, Diana Bişinicu a dezvăluit că a fost prădată de hoți. Aceștia i-au luat bijuterii în valoare de 3.000 de euro.

Totul s-a petrecut la un târg de nunți care a avut loc recent în Capitală, unde artista avea un stand cu bijuterii.

„Hoţii au plecat cu două inele şi două verighete. Inelele aveau diamante, iar verighetele erau mostre, erau din argint, placate cu aur – la expoziţie aşa sunt…

S-a întâmplat sub ochii mei şi sub ochii soţului meu… Nu am depus plângere. Nu avem timp de pierdut şi sunt convinsă că ar fi fost o întreagă nebunie şi nu s-ar fi găsit hoţul…”, a povestit Diana Bișinicu.