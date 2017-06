Cântărețul Phelipe a slăbit de la 90 la 77 de kilograme. Ce mănâncă în fiecare zi

Cântărețul Phelipe a slăbit de la 90 la 77 de kilograme. Artistul a explicat cum a reușit să scape de kilogramele care îl deranjau.

Phelipe este un cântăreț prezent de mai mulți ani pe scena muzicală din țara noastră. Artistul a avut o melodie, „Șah mat”, în duet cu Carmen Simionescu, a mărturisit că nu era prea mulțumit de felul în care arăta, astfel că a decis să treacă la treabă pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

Cântărețul Phelipe a slăbit de la 90 la 77 de kilograme. „Devenisem frustrat”

Phelipe, care în ianuarie anul acesta a lansat piesa„Dragostea e tot”, a fost invitat la emisiunea „Star matinal de weekend”, de la Antena Stars, în care a explicat cum a slăbit și care este meniul său zilnic.

„La nuntă aveam 90 de kilograme şi devenisem destul de frustrat. Nu puteam să filmez aşa cu orice. Am apelat la un antrenor, am dietă. Merg de 6 ori pe săptămână la sală. Mi-a intrat în sânge. Acum am 77 de kilograme. Am vrut să îmi schimb total imaginea. O să fac şi o sesiune foto. Recomand tuturor să facă sală. Mănânc dimineaţa ovăz cu zmeură.

După sală îmi iau proteina şi prânzul, 150 de grame de piept de pui, 50 de grame de orez, legume. La 15 am o gustare, migdale sau nuci. Seara mai mănânc 30 de grame de nuci şi îmi mai iau o dată proteinele. Trişez o singură zi pe săptămână. Sâmbăta. Am mâncat şi 4 burgeri pe zi şi 5 clătite”, a explicat Phelipe.