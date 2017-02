Care este averea Oanei Roman. „Dacă aș avea, s-ar vedea. Nu aș umbla cu o mașină veche de 10 ani”

Care este averea Oanei Roman. Vedeta a spus foarte clar care este situația ei financiară.

Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a fostului premier al României, petre Roman.

Vedetă de televiziune, despre Oana Roman s-a speculat că ar avea foarte mulți bani.

Sătulă de astfel de comentarii, oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei și de care a fost la un prag de divorț, a pus lucrurile la punct.

Care este averea Oanei Roman.”M-am săturat de lumea care îmi spune că suntem niște îmbuibați”

În cadrul eisiunii „Răi da’ buni”, pe care Mihai Morar o prezintă la Antena Stars, Oana Roman, care are o fetiță pe nume Maria Isabela, a lămurit lucrurile în ceea ce privește situația ei financiară.

„Aş vrea să facem un studiu în care să ne uităm la toţi copiii celor care au fost preşedinţi sau premieri după 1980. M-am săturat de toată lumea asta care îmi spune că noi suntem nişte îmbuibaţi, care am trăit în puf şi nu am avut lipsuri. M-am săturat de atâta nedreptate. Prea puţini vor să vadă că eu sunt singurul copil de politician care trăieşte din munca lui.

Eu nu am afaceri cu statul. Nu am luat în viaţa mea de la statul român vreun leu pentru a face vreo afacere. Stau într-o casă pe care mi-am cumpărat-o singură, un apartament cu trei camere. Am o maşină veche de zece ani şi deocamdată nu am bani nici măcar să fac un leasing pentru alta nouă.

Duc o viaţă absolut banală şi nu am avere. Tata stă într-o amărâtă de casă într-un cartier de la marginea Bucureştiului, mama stă într-o chirie pe care nici pe aia nu are cum să o plătească, pentru că mai nou i-au trimis nu ştiu ce hârtie cum că trebuie să elibereze spaţiul”, a declarat ea.

„Dacă aş avea, s-ar vedea! Nu aş umbla cu o maşină veche de zece ani! Eu nu-mi plâng de milă şi nici nu şantajez pe cineva. Eu cer puţin respect. Mi-aş dori ca oamenii ăştia care au profitat atunci să spună măcar «bună ziua» acum.

Pentru ei la acea vreme să fie în casa lui Petre Roman era cel mai important lucru. Eu am ajuns să iau credit de la bancă pentru a putea supravieţui. Nu am loc în ţara asta, deşi am studii şi am făcut şcoala pe bune la Sorbona”, a mai spus Oana Roman.