Carmen Brumă vrea să se facă blondă. Prin ce transformare de look a trecut

Carmen Brumă vrea să se facă blondă. Până atunci, vedeta a trecut printr-o altă schimbare de look.

Odată cu venirea primăverii, Carmen Brumă și-a schimbat look-ul. Vedeta a apelat la hair stylist-ul său, Cristi Pascu, pentru a avea șuvite 3D, în nuanță blond-bej glace.

“Ne dorim ca până la vară să ajungem la blond, însă Carmen are un păr ce nu permite trecerea bruscă la o culoare deschisă. Părul creț nu se deschide dintr-o dată, ci în etape. Am agreat împreună această schimbare de look cu șuvițe 3D, în nuanță de blond-bej glace. Urmăm tendințele iar culoarea i se potrivește de minune”, a spus hair stylist-ul.

Carmen Brumă vrea să se facă blondă. Nu urmează trendurile

Pe de alta parte, Carmen Brumă, care a slăbit spectaculos, spune că, în general, nu urmează neapărat trendurile în materie de coafură și că mereu adoptă coafura și culoarea ce îi vin bine.

„Am mai experimentat de-a lungul timpului, însă niciodată ceva radical. Trebuie să mă simt confortabil cu schimbarea de look. Am înțeles că acum toată lumea caută să se vopsească în nuanță bloranj, o combinație între blond și orange. Sunt convinsă ca mie nu mi-ar sta bine așa, astfel că mă rezum la nuanțe mai calde”, a explicat Carmen Brumă.

Carmen Brumă este o cunoscută prezentatoare de televiziune. În plan personal, vedeta este căsătorită cu prezentatorul TV Mircea Badea, împreună cu care are un băiețel.