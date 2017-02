Carmen Harra are bijuterii de zeci de mii de dolari. Vizionara este mare amatoare de lux.

Carmen Harra este stabilită de mulți ani în America, acolo unde a făcut o avere din previziunile pe care le-a făcut celebrităților.

Vizionara, care a prezis cum va fi anul 2017, are un apartament și în Capitală, acolo unde are bijuterii de zeci de mii de dolari.

În cadrul unei emisiuni de la Kanal D, vedeta și-a arătat impresionanta colecții de bijuterii pe care le are.

Carmen Harra are bijuterii de zeci de mii de dolari și poșete asemenea

„Cântam în tinerețe în România și plecam la ruși. Ce îmi luam eu de la ruși: bijuterii. Am smaralde, am cercei originali din smaralde cu diamante. Am și bijuterii care nu au pietre adevărate, dar sunt executate pe argint și sunt făcute de un mare designer. Am inele cu diverse pietre prețioase, cu rubine, diamant galben, safire. Am ceasuri Cartier. Am toate variantele de poșete de la celebră casă, din piele de struț, de crocodil, în toate culorile. O astfel de geanță este 30.000 de dolari”, s-a lăudat Carmen Harra.

„Dacă vreți să atrageți dragostea, purtați o piatră roșie! Verdele atrage banii, iar culoarea galbenă balansează organismul, atrage starea de bine! Negrul oprește agresiunile. Rozul este semnul unui nou început!”, a spus Carmen Harra.

Vizionara a dezvăluit că cea mai ieftină rochie din garderoba sa costă 500 de dolari.