Carmen Șerban împlinește 45 de ani peste 3 zile. „Îmi place să îmi fac singură cadouri scumpe”

Carmen Șerban împlinește 45 de ani peste 3 zile. Pe 2 martie, artista își serbează ziua de naștere.

Carmen Șerban, care s-a transformat uluitor, este o cunoscută cântăreață de muzică etno si muzica de petrecere.

Are multe albume și prezente pe compilații, precum și apariții TV și a cântat în străinătate.

De asemenea, a înregistrat în jur de 20 de albume.A primit 8 Discuri de Aur și 7 Discuri de Platină.

Artista, care anul trecut s-a despărțit de iubit, își serbează ziua de naștere peste puțin timp și le-a făcut o mărturisire prietenilor ei virtuali.

„Îmi place să îmi fac singură cadouri prețioase! Melodia Asta e plăcerea mea am compus-o pentru mine, text și melodie și este cadoul meu pentru mine.

Pe 2 Martie este ziua mea, am venit pe lume odată cu ghioceii. Primăvara este simbolul vieții mele, în fiecare an înfloresc și îmi place să spun că în fiecare an crește iarba verde sub picioarele mele! Vă îmbrățisez cu considerație!”, a afirmat ea.