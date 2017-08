Carmen Tănase este o cunoscută și foarte apreciată actriță de teatru, film și televiziune din România. Artista, al cărei partener de viață a murit de cancer în urmă cu 17 ani, a interpretat roluri memorabile în seriale de televiziune, ajungând rapid la inimile telespectatorilor. Carmen Tănase, care face parte și din reality-show-ul „Aventură cu 4 stele”, de la Antena 1, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, în care și-a deschis sufletul.

Ce ați fi făcut dacă nu erați actriță?

Aș fi fost medic veterinar. Cel mai sărac medic veterinar, iubesc atât de mult animalele că o făceam din pasiune.

Cel mai amuzant moment de la o filmare, de pe scenă?

Momentele cu adevărat amuzante sunt atunci când le trăiești, nu când le povestești. Își pierd farmecul povestite. De-a lungul timpului, la filmări au fost momente mai mult decât amuzante. Momente când râdeam într-așa un hal că de multe ori erau nevoiți să întrerupă filmarea. Nu ne mai puteam opri și nu era altă variantă decât să întrerupă filmarea.

Care este cel mai mare regret?

Nu am regrete, în general. Nici unul legat de viața profesională. Și ar trebui să mă gândesc mult ca să găsesc și în viața personală vreunul, asta în ideea că fiecare om are un regret, două.

Ce vă spun cel mai adesea oamenii când vă întâlnesc pe stradă?

Că arăt mult mai tânără decât la televizor. Televizorul ăsta e catastrofă, ne și îngrașă, ne și îmbătrânește.

Exista prietenii adevărate în lumea artistică din Romania? Cu cine ați legat cea mai strânsă amiciție?

Da, sigur că există. Adevărate prietenii, nu doar niște amiciții. Suntem ca frații și surorile. Doar că noi nu suntem în noul trend, ăsta cu invidii și dat la gioale. În generația noastră sunt prietenii adevărate, ne ajutăm la nevoie, ne bucurăm unul pentru succesul altuia, suntem de modă veche.

Pe cine ați suna, dacă ar fi nevoie, în miezul nopții?

Am mai multe persoane pe care le-aș putea suna la nevoie, la orice oră. Unele sunt actrițe, nume publice, dar prefer să le păstrez pentru mine.

Ce rol nu ați accepta niciodată?

Unul într-un film porno.

Există vreun compromis pe care l-ați făcut de dragul carierei?

Nu pot spune că am făcut un compromis, dar au fost situații când, din bun simț, din imposibilitatea de spune nu, am acceptat și momente de prostie. Am acceptat și lucruri care nu corespund principiilor mele. Îmi este greu să spun nu și-apoi regret. Ajung să mă cert eu pe mine.

Cum a fost la filmările «Aventură cu 4 stele», fiind pentru prima dată concurentă într-o emisiune ?

A fost o experiență memorabilă. Eu nu am câștigat nici un concurs, pot spune că am fost repetenta clasei, dar m-am distrat foarte mult. A fost foarte distractiv și pentru că nu știam deloc la ce să ne așteptăm, nu ne-a spus nimeni absolut nimic, nu cunoșteam nici un detaliu.

Fiind obișnuită cu show-urile în care am mai participat cu nea Mărin, tot așteptam să dea cineva, stăteam cu mâna ridicată să ne ferim, dar nu dădea nimeni. Nea Mărin a băgat spaima în mine, o să am coșmaruri toată viața cu el. Dar aici n-a fost așa. Am râs foarte mult, a fost o experiență extraordinară. Și Adriana Trandafir e de-a dreptul genială.

Cum spuneam, nu am câștigat nici un concurs, dar nici nu aveai cum, nea Mărin este mereu pe baterii. Omul ăsta face ceva noaptea, nu știu, nu este real. Operatorul lui aproape plângea, a fost nevoie să mai fie înlocuit.

Vreo pățanie ieșită din comun, ceva memorabil în Grecia?

Au fost foarte solicitante pentru noi concursurile, dar și distracția a fost pe măsură Mi-a plăcut foarte mult concursul cu pietre. Nu l-am câștigat, normal, dar ne-am distrat. Eram ruptă de oboseală, după ce am mers târâș prin toate hârtoapele, peste tot, abia ne mai puteam mișca. Dar a fost atât de interesant că, la final, când am văzut că nu câștig, aș fi luat-o din nou de la capăt.

