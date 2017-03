După ce, în urmă cu mai bine de doi ani, s-a operat la glanda tiroidă, Carmen Tănase are din nou probleme de sănătate. Ea suferă de o spondiloză cervicală, afecțiune care îi dă mari dureri de spate.

În decurs de nici un an, Carmen Tănase, cunoscută în primul rând publicului largă grație personajului Flăcărica, interpretat în telenovele, suferea nu mai puțin de două intervenții chirurgicale.

Una, pentru înlăturarea unui chist dermoid, de pe urmăr, și o alta la glanda tiroidă.

Actrița a trecut cu bine peste ambele operații, dar în prezent are din nou probleme de sănătate. Rădăcina lor este mai veche, dar din cauza unei afecțiuni netratate, acuză uneori dureri mari la spate.

Cu toate acestea, Carmen Tănase nu se plânge, asta pentru că prioritare pentru ea sunt proiectele în care este angrenată.

”Sunt foarte ocupată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Chiar nu am timp de un masaj. Am spondiloză cervicală și nu o pot rezolva cu terapie, tocmai pentru că nu am timp. Dar munca nu-mi permite să mă plâng de probleme de sănătate. Acum pregătesc o premieră, sunt foarte interesată de asta, nu am timp pentru altceva. Nici măcar de ieșiri cu prietenele”, a declarat actrița pentru Libertatea.