Cât de frumoasă este fiica cântăreței Mihaela Mihai. Isabelle e măritată cu un bogătaș american / FOTO

Cât de frumoasă este fiica cântăreței Mihaela Mihai. Artista care a rămas în memoria românilor grație interpretării magistrale a melodiei „De-ai fi tu salcie la mal” are o fată care îi calcă pe urme din punct de vedere fizic.

Mihaela Mihai, pe numele său real Mihaela-Maria Neagu, astăzi în vârstă de 70 de ani, este una dintre marile voci ale scenei muzicale din România. Absolventă a Conservatorului din București, a câștigat numeroase premii la diverse concursuri de renume.

Artista are o poveste de viață impresionantă. A fost căsătorită de trei ori. Prima oară, la vârsta de 18 ani, cu Mihai Stihi, nepotul lui Mihail Sadoveanu. În anul 1975, se stabilește la Paris, acolo unde se căsătorește cu francezul Maxme Dufour, patronul a două companii de comunicare și publictate. Cu acesta are o fiică, Isabelle-Marie. După divorțul de francez, urmează al treilea mariaj, cu Dumitru Ciaușu, ambasadorul României la paris. După separarea de acesta revine în România, în anul 2000.

„E un înger pe care mi l-a trimis Dumnezeu”



Isabelle, fiica Mihaelei Mihai, este de o frumusețe răpitoare. A moștenit-o din punct de vedere fizic pe mama ei. Este delicată și foarte elegantă și atrage privirile oriunde merge.

“Isabelle e un înger pe care mi l-a trimis Dumnezeu, e un copil extraordinar. E frumoasă, e deșteaptă, e tandră, e delicată, e grațioasă, e înțeleaptă. Tatăl ei e francez și l-am iubit foarte tare, dar până la urma a trebuit să accept ideea că bărbatii au și ei limitele lor și într-o zi i-am spus, după ce ne despărțisem „Bietul de tine, tu nu ești decât un bărbat… Toata lumea recunoaște că noi femeile suntem mai curajoase, mai puternice, mai rezistente decât barbații”, spunea Mihaela Mihai într-un interviu pentru Acasă TV.



“Eu nu am crescut-o ca românii: eu am grijă de tine acum, te cresc, îți dau să mănânci, pentru ca tu, când o să fiu eu bătrână, să ai tu grijă de mine. Nu i-am spus niciodată chestia asta și cred că am greșit. În viață, când primești ceva, trebuie să știi să și dai înapoi, dar lucrul ăsta mi l-a formulat clar soacra fetei mele, o americancă foarte draguță și foarte înțeleaptă. Ea este fericită cu soțul ei”, a mai menționat artista.

Isabelle Dufour a absolvit cele mai importante cursuri în economie și afaceri. În anul 2008, fiica Mihaelei Mihai s-a căsătorit cu Scott J. Freidheim, unul dintre cei mai prosperi și influenți afaceriști americani. Grație Isabellei, renumita cântăreață este și bunică. Isabelle și soțul ei au locuit în America, apoi la Londra, după care, din 2014 s-au întors în America.

„La nunta Isabellei, în 2008, undeva într-un vechi castel închiriat, în sudul Franței, pe malul Mediteranei. Rochia ei de nuntă a fost semnată de un creator din NY. Nu am fost consultată, mie îmi plac lucrurile mai simple. Dar, Isabelle este Leu și este atrasă de fast și strălucire”, spunea Mihaela Mihai despre o fotografie în care apare alături de fiica sa, la nunta acesteia.

