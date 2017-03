Cât o mai vedem pe Simona Gherghe la TV. Prezentatoarea a făcut anunțul

Cât o mai vedem pe Simona Gherghe la TV. Însărcinată, vedeta va intra în concediu prenatal peste numai o săptămână.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi. Vedeta este moderatoarea show-ului „Acces Direct”, de ani de zile.

Cum vedete este însărcinată cu primul ei copil, telespectatorii nu o vor mai vedea pentru mult timp pe micile ecrane.

Simona Gherghe urmează să aducă pe lume o fetiță în vara acestui an, fruct al poveștii de dragoste pe care o trăiește cu Răzvan Săndulescu.

Cât o mai vedem pe Simona Gherghe la TV. „Fix o săptămână”

Pe contul său de pe o rețea de socializare, vedeta și-a anunțat fanii cât timp o vor mai putea vedea pe micile ecrane.

Acesta va mai prezenta emisiunea de la Antena 1 fix o săptămână.

„Fix o saptamana pana la concediul prenatal. Dupa aia, ne auzim/vedem aici si pe blogul meu”, a spus Simona Gherghe.

„Sunt așa de impresionată de numărul mare de mesaje de aici de pe blog și de pe facebook… Mulțumesc pentru gândurile frumoase și pentru sfaturile voastre, mamelor. Nici nu știți cât de importante sunt. Am emoții, temeri, chiar panici. Și știu că nu sunt singura care trece prin așa ceva. Și oricât m-aș documenta, tot cred ca n-o sa fiu pe deplin pregătită pentru cel mai frumos dar al vieții. Dar fetița noastră o să ne arate calea, am credința asta…

Chiar vorbeam zilele trecute cu Răzvan, într-una dintre proiecțiile pe care ni le facem. Și ne întrebam cum o să ne descurcăm noi doi, la externarea din maternitate, cu un copilaș așa de mic. Cum o să știm noi să-i facem baie, s-o liniștim când plânge, să-i îngrijim buricul și toate lucrurile alea necunoscute care vin la pachet cu un nou-născut. Pe lângă grijile astea, mai avem pe cap și amenajarea casei. Se mărește familia, va trebui să mărim un pic și casa, deci ne așteaptă două luni și ceva de șantier. Încă un motiv de stres, ca și cum nu erau de ajuns toate celelalte. Dar vreau sa le facem pe toate, să fim pregătiți pentru venirea ei. Vedeți câte motive de insomnie am? Că tot mă plângeam eu de nopți albe, în postarea anterioara.

Să mai spun și că mă tot gîndesc cum va fi cu alăptarea? E atâta înverșunare în jurul acestui subiect… Da, recunosc, mi-e frică de alăptare parcă mai mult decât de cezariană. Mi se pare că e un soi de presiune pe proaspetele mame, că dacă nu alăptezi, nu ești o mamă atât de bună cum ar vrea lumea să fii. Știu fete care au ajuns să se învinovățească, să se frustreze, chiar să facă depresii, doar pentru că nu au reușit să fie așa cum cer comunitățile de mame de net. O să scriu într-o zi și despre forumurile astea. Cred că fiecare femeie știe ce e mai bine pentru copilul ei și pentru ea. Și oricâte campanii se vor face, în legătură cu acest subiect, e o alegere strict personală. Copiii care nu sunt alăptați din diverse motive nu sunt mai puțin iubiți. Sper să reușesc, mai ales că am citit mult despre beneficiile laptelui matern și îmi doresc să fiu suficient de relaxată în acel moment. Dar indiferent cum va fi hrănită fetița mea, ce mi se pare cel mai important e ca va fi în primul rând ,,hrănită,, cu multă dragoste”, a mai scris vedeta pe blogul său.