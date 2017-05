Cătălin Botezatu, la golf cu patru femei. Distracție pe cinste în Turcia | FOTO

Cătălin Botezatu, la golf cu patru femei. Creatorul de modă a avut parte de o vacanță pe cinste în Turcia.

Pasionat de golf Cătălin Botezatu a fost anul inițiatorul unui eveniment de gen în Antalya, regiune cunoscută în lumea iubitorilor de golf pentru terenurile performanțe pe care le deține, pentru cluburile de golf exclusiviste la care vin toți bogății lumii.

„Anul acesta am invitat patru femei frumoase, două actrițe (Diana Dumitrescu și Doiniță Oancea), o cântăreața (Elena Ionescu-exMandinga) și o blogger-ită reputata (contesa Ana Morodan) să le învăț golf. Că să duc planul la bun sfârșit m-a ajutat Pețer Aries, sau Mr.Pețer cum îi spunem noi, să aleg un resort în care să se simtă că niște dive, să aibă cele mai bune servicii (SPA, piscină infinită, plajă privată VIP, șampanie la discreție) dar și un teren de golf performant. Am revenit la Titanic, resortul a cărei inaugurare am făcut-o acum ceva ani, unde mă simt că acasă. Și am purces la treabă.

E drept că Ana Morodan a venit pe tocuri, ca o contesă ce e, din respect pentru acest sport nobil, dar ne-am descurcat și așa. Se poate jucă golf și pe tocuri. Le-am dus la teren cu o mașină de golf Rolls Royce, o bijuterie rară. Golful e o experiență de viață, e sportul care te liniștește, care te ajută să gândești în perspectivă, e un sport de socializare la care cunoști oameni importanți. Arta golfului constă în precizie, constanța, concentrare, eleganță. Cu toți avem nevoie de asta pentru a performa în domeniile în care activăm. Eu zic că a fost o lecție benefică pentru amicele mele”, a declarat Cătălin Botezatu, care la un moment dat a avut probleme de sănătate.

Timp de o săptămâna Cătălin Botezatu, care a avut o relație cu Bianca Drăgușanu, a huzurit alături de fețele lui, s-au plimbat cu catamaranul, au făcut plajă, au fost la spectacole de varietăți, în bazar, au dansat, și au mâncat specialități turcești delicioase.

„Mă întorc cu drag în Antalya, oricând, e la doar două ore de București, resorturile oferă facilități premium la care chiar nu ai ce să comentezi decât dacă ești rău voitor, poți să lenevești, să faci sport, scufundări, echitație, tenis, golf, cam tot ce îți trece prin minte, mănânci bine, te distrezi seară în cluburi, mergi la spectacole, ai cam tot…comapnie bună să ai, restul găsești aici”, a mai spus creatorul de modă.