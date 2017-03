Câte kilograme are Mirela Boureanu Vaida. Prezentatoarea a făcut dezvăluiri

Câte kilograme are Mirela Boureanu Vaida. Vedeta a vorbit despre cum se menține în formă.

Mirela Boureanu Vaida este mamă a doi copii și s-a recuperat foarte bine după cele două sarcini.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, care revine la Tv cu o altă emisiune, a făcut un live pe pagina de facebook a Antenei 1, în care a vorbit, printre altele, despre cum a reușit să scape de kilogramele în plus.

Ea afirmă că faptul că are grijă de cei doi copii ai săi a ajutat-o să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

Câte kilograme are Mirela Boureanu Vaida. Vedeta a mărturisit că are 54 de kilograme

„Am 54 de kilograme. Știți cum stau cu abdomenul? Am slăbit fără niciun regim. Mănânc la ciocolată câtă vreau, pentru că îmi permit…”, a explicat prezentatoarea de televiziune.

Ea a vorbit și despre soacra sa, cu care se înțelege foarte bine.

„Mama mea e la Iași, e învățător, are ore la clasa a patra. ajunge acasă pe la 4-5. Și ne auzim la telefon. mai îmi spune tratamente naturiste. sunt toată ziua la telefon cu mama, dar și cu soacra mea. Soacra mea este o femeie foarte cool, foarte-foarte mișto. Cu care îmi permit tot felul de glumițe. Și am văzut pe blogul meu, că lumea, de multe ori, nu înțelege autoironia din textele mele cu soacra mea. Ghiciți ce? Textele pe care le scriu pentru blog i le dau soacrei mele să le citească. Și ea îmi spune dacă i se pare ok sau nu. deci eu cu ea mă consult pe partea asta de blog.

Și Tița, așa cum o alintăm noi pe soacra mea, că nu îi spunem nici bunica, nici mamaia că ne dă afară din cas- – ea a zis că e tânără, e mișto, e cool. Îi mai spunem mamaie când vreau să o enervăm. Am o relație de prietenie cu ea. Suntem prietene. Ea citește prima articolele pe care le public. îi cer părerea. Și ea e profesoară. E profesoară la gimnaziu, la clasele 5-8. Și e mai în trend față de mine, știe ce se poartă, toate bârfele, mondenitățile, gadgeturile. Și îl sună toată ziua pe fiul ei, puiul ei, deși puiul ei are 40 de ani și 100 de kile. dar acuma când sunt și eu mamă de băiat o înțeleg. face și mâncare bună. Să le țină Dumnezeu sănătoase și pe mama și pe Tița”, a afirmat Mirela Boureanu Vaida.