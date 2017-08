Este trecută de 70 de ani și viața a încercat-o de multe ori, însă văduva lui Gheorghe Dinică se ține foarte bine.

Gabriela Dinică este văduva regretatului actor Gheorghe Dinică, care a încetat din viață în urmă cu opt ani.

Cei doi au trăit o iubire ca-n filme. Gheorghe Dinică nu mai fusese niciodată căsătorit și avea 60 de ani când și-a descoperit marea iubire, pe Gabriela. A cerut-o de soție după doar o lună și jumătate, dar ea i-a acceptat cererea abia după alte câteva luni. Au trăit ca soț și soție 15 ani, până pe 10 noiembrie 2009, când marele actor s-a stins, în urma unui stop cardiac, la Spitalui de Urgență Floreasca. Fusese internat cu bronhopneumonie severă şi cu o afecțiune renală. Ceva mai târziu însă, soția lui dezvăluia că actorul suferea și de Alzheimer.

Dispariția celui care i-a fost partener de viață i-a provocat o mare suferință.

“Merg și acum la psiholog, niciodată nu am renunțat la ședințe. Nu sunt vindecată de eterna depresie pe care o am. Psihologul mi-a spus că am prea multe poze că sunt focusată pe amintirea lui și cel mai bine ar fi să le strâng, să le pun bine. Nu am putut și nu pot face însă așa ceva”, ne-a mărturisit ea, completând: “Pozele nu-mi fac rău, le privesc. Dar la filmele lui nu, nu mă pot uita. E prea mult pentru mine”, declara recent Gabriela Dinică pentru Libertatea.

Nu-și arată vârsta

Văduva regretatului Gheorghe Dinică a fost prezentă, zilele acestea, la cea de-a noua ediție a Festivalului Film 4 Fun, care a avut loc la Casino Sinaia.

La editia din acest an, organizatorii i-au adus un omagiu actorului Gheorghe Dinică, în prezenta soției sale, Gabriela Dinică.

Îmbrăcată în culori vii – pantaloni albi și bluză galbenă, cu un zâmbet cuceritor pe chip și cu o energie molipsitoare, văduva legendarului actor Gheorghe Dinică a strălucit. La eveniment, Gabriela Dinică s-a întâlnit și a stat la povești cu actrițele Magda Catone, Coca Bloos, Emilia Dobrin, fosta soție a lui Ion Besoiu, și Manuela Hărăbor.

De altfel, aceasta din urmă a și scris câteva cuvinte despre cea care i-a fost parteneră de viață lui Gheorghe Dinică.

„Încă poartă în privire chipul preaiubitului soț. Doamna Gabi Dinică! Omagiu Gheorghe Dinică”, a spus Manuela Hărăbor.

Amintiri de neuitat cu fostul soț

Despre Gheorghe Dinică, Gabriela Dinică afirma, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că era extrem de generos și că a cheltuit foarte ușor banii pe care i-a câștigat.

„A câștigat mulți bani și i-a cheltuit ușor. Era foarte generos. Dădea bani oricui îi cerea! Cu el la cumpărături era o aventură. Voiam un kil de roșii și se întorcea cu cinci! Dacă nu mă hotăram la o pereche de pantofi, îmi cumpăra trei, la fel, de culori diferite! Ca pe cartofi…”, spunea văduva lui Gheorghe Dinică.