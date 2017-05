Ce i-a cerut Victor Slav preotului care îi va boteza fetița. „Am emoții pentru ce se va întâmpla”

Ce i-a cerut Victor Slav preotului care îi va boteza fetița. Prezentatorul de televiziune a vorbit personal cu cel care o va creștina pe Sofia Natalia.

Nu doar Bianca Drăgușanu este preocupată de stabilirea tuturor detaliilor pentru botezul fiicei sale, Sofia Natalia. Partenerul de viață al vedetei, Victor Slav, este și el foarte atent la toate amănuntele care țin de creștinarea fetiței.

Invitat la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1, Victor Slav, care a fost căsătorit cu Bianca Drăgușanu, dar a divorțat, a spus că a mers personal la preotul care o va creștina pe micuță.

Ce i-a cerut Victor Slav preotului care îi va boteza fetița. Nu vrea ca Sofia Natalia să fie băgată de tot în apă

Victor Slav i-a cerut preotului să nu o bage pe Sofia Natalia cu totul în apă. De asemenea, prezentatorul de televiziune a vrut să fie sigur că apa din cristelniță va fi caldă.

”Am emoții pentru ce se va întâmpla biserică. Am vorbit cu preotul să nu o bage cu totul. Și a zis că la 7 luni nici nu are cum. Am întrebat dacă e apa caldă, m-am liniștit”, a spus Victor Slav la „Xtra Night Show”.