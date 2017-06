Ce face băiețelul lui Cristi Borcea de când și-a văzut tatăl. Valentina Pelinel a făcut mărturisiri incredibile

Ce face băiețelul lui Cristi Borcea de când și-a văzut tatăl. Valentina Pelinel a făcut declarații înduioșătoare.

Valentina Pelinel, unul dintre fostele modele de succes din România, are o relație cu omul de afaceri Cristi Borcea, care este condamnat în Dosarul Transferurilor.

Din povestea lor de dragoste a venit pe lume un băiețel, Milan Cristian, care a fost botezat la începutul lunii mai.

După ce micuțul l-a văzut pe tatăl lui, a început să aibă gesturi absolut impresionante, după cum a dezvăluit Valentina Pelinel la emisiunea „Acces Direct”

Ce face băiețelul lui Cristi Borcea de când și-a văzut tatăl. Îi spune tati și îi pupă poza

„Eu am emoţii, este primul nostru 1 Iunie. Milan e alături de mine şi e foarte emoţionant. A avut şi el parte de o zi frumoasă alături de ceilalţi copii. Peste 8 zile va împlini un an. Nu ştiu ce repede a trecut timpul. Nu mă satur de el, uitaţi şi voi! Petrecerea este aici pentru toţi copiii, de ziua lui o să fim acasă în familie. Nu facem petrecere mare. Nu are stare. Dacă el vrea, o să defileze. Ar fi prima lui prezentare de modă.

Vrem să fie mândru Cristi de proiectele pe care le-am început. Tati bineînţeles că ştie de noi. Totul se întâmplă cu buna ştiinţă a lui tati. S-a bucurat că am organizat petrecerea pentru toţi copiii… Dumnezeu face minuni.

De când tati a fost acasă Milan zice mereu „tati” şi pupă poza lui. A stat numai în braţele lui. Acum îmi zice şi mie tata. După botez l-am întrebat: „ce faci, Milan?” Şi mi-a răspuns „tata”… Ca mamă, în prima perioadă a fost greu, dar nu pot să mă plâng. Nu poţi să-ţi aminteşti de ce e greu pentru că e atât de frumos. Eu am ajutor. Reuşesc să mă ocup şi de proiecte şi să stau şi cu el”, a declarat Valentina Pelinel.