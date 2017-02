Ce i-a făcut nevasta lui What’s Up după concertul Andrei de la Sala Palatului. Surprins chiar la plecarea de la show

Ce i-a făcut nevasta lui What’s Up după concertul Andrei de la Sala Palatului. Artistul a fost unul dintre invitații artistei la spectacolele maraton ale acesteia.

What’s Up are o legătură specială cu Andra. Nu sunt doar colegi de breaslă. Cântăreața și partenerul ei de viață, prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță, sunt nașii de cununie ai lui What’s Up.

What’s Up s-a căsătorit cu Simina în august 2016.

Finul Andrei nu avea cum să lipsească de la concertele maraton pe care acesta le-a susținut pe 24, 25 și 26 februarie la Sala palatului și care s-au bucurat de un imens succes.

Ce i-a făcut nevasta lui What’s Up după concertul Andrei de la Sala Palatului: „Înseamnă că totul a ieșit bine”

What’s Up le-a povestit prietenilor săi virtuali de ce surpriză a avut parte din partea soției sale, Simina, duminică, 26 februarie, după ultimul dintre cele trei spectacole susținute de Andra la Sala Palatului.

La încheierea show-ului, târziu în noapte, What’s Up a fost surprins de partenera lui de viață, care l-a sărutat cu foc chiar în fața Sălii Palatului.

„Dacă mă pupă înseamnă că totul a ieșit bine! #iubireaschimbatot #ziua3 – la Sala Palatului”, a spus What’s Up.