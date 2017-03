Ce fel de mamă este, cu adevărat, Antonia. Povestea emoționantă a unei zile teribile pentru ea

Azi se pune foarte mult pret pe timpul liber. In special generatiile tinere au invatat foarte repede sa-si respecte timpul liber si sa-l tina departe de job. Nu se mai munceste mult si fara discernamant, ci calculat, cu socoteala, cu ore clare, program strict, pe principiul „cat imi dai atat iti dau”…

Am prins perioada pionieratului, deci pentru mine munca nu este munca, ci hobby, pasiune, bucurie (poate sunt doar norocoasa). Adica si dupa program&birou eu tot asta fac, tot asa imi petrec timpul liber. Daca unii merg la sala, merg la alergare sau mai stiu eu unde, eu in timpul liber ajung tot intr-un studio foto sau intr-unul de film, intr-un atelier al vreunui designer etc. Asa ma relaxez eu.

