Ce injurii i-au fost aduse Minodorei după moartea Denisei Manelista. „Mi-a zis că îi vine să vomite pe mine”

Minodora a fost una dintre artistele care au fost foarte apropiate de Denisa Manelista pe perioada în care aceasta a fost grav bolnavă. Cântăreața a răbufnit acum pe internet.

Minodora a fost profund îndurerată de moartea Denisei Răducu, al cărei nume de scenă era Denisa Manelista.

Cântăreața a mers cu un buchet de flori la capela Cimitirului Bellu din Capitală, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al denisei Răducu după ce aceasta a încetat din viață. Minodora a lipsit de la înmormântarea Denisei Manelista, care a avut loc la Ștefănești, marți, 25 iulie 2017.

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Minodora a explicat de ce nu a mers să o conducă pe ultiumul drum pe Denisa Răducu, dar a și mărturisit că i-au fost aduse diverse injurii.

„Nu am fost la înmormântare pentru că eu am avut de cântat astăzi. Eu cânt la Mamaia, am contract. Sunt 400 de kilometri dus, 400 întors până la Vâlcea. Sunt deja foarte obosită. Fiecare dintre noi avem probleme noastre şi că nu de multe ori vrem să facem un lucru şi să nu îl putem face. Am anunţat că nu pot să ajung la înmormântare. Am făcut un drum special de la Constanţa până la cimitirul Bellu unde am stat un pic cu familia, mi-am luat rămas bun de la ea.

Nu sunt de acord cu mesajele pe care le-am primit, înjurături. Mi-a zis o doamnă că îi vine să vomite pe mine… Vă rog foarte mult, cine se trezeşte vorbind aşa să nu mai scrie pe pagina mea”, a spus Minodora.

„Eu nu sunt o persoană care să admită lucrul ăsta, sunt o persoană care nu vrea să deranjeze pe nimeni și acelasi lucru îl vreau și de la oameni. Dacă aș fi fost un Gigi Becali, pe care eu îl apreciez enorm, aș fi ajutat atâția oameni. Însă nu, sunt un artist care duce un trai decent și cam atât”, a adăugat cântăreața.

„Am spus foarte clar: nu am fost prietenă cu Denisa, sunt 10 ani diferenţă, a fost o generaţie diferită ea. Eu fac 40 de ani, ea avea 27. Ştiu că m-a respectat. Ne era drag să ne privim, să ne salutăm. Era o fată cu foarte mult bun simţ. Am fost colege”, a afirmat Minodora.