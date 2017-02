Ce își dorește Adela Popescu de Valentine’s Day.”Fără să mă mai tragă de păr”

Ce își dorește Adela Popescu de Valentine’s Day. Vedeta a mărturisit că are câteva dorințe de Ziua Îndrăgostiților.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care are un băiețel, Alexandru.

Cum se apropie cu pași repezi Valentine’s Day, actrița a mărturisit ce anume și-ar dori în această zi specială.

Ce își dorește Adela Popescu de Valentine’s Day: cina preparată de soț

Adela Popescu a explicat, pe blogul său, că la început nu a fost deloc adepta Valentine’s Day, dar ulterior s-a răzgândit.

„Când a apărut „moda Valentine’s day”, am spus vehement NU. Ce e cu sărbătoarea asta, importată si cu trandafiri roșii, ceva din filme, care ne obligă sa iesim la cină mai țepoși ca altă dată, doar fiindca e 14 februarie și să purtăm roșu, să ne chinuim, să ne gândim, mă rog, să ne amăgim.

Dar după ceva timp am zis așa: de ce să mă opun eu la ceva ce este, în esență, frumos?

Și dacă tot am căzut de acord că sărbătorim Valentine’s day, m-am gândit și la o listă de cadouri pe care aș vrea să le primesc sau să le dăruiesc, cu această ocazie:

Aș vrea ca puiul meu să doarmă toată noaptea, de la 9 la 8, fără să se trezească deloc.

Sau bine, să aiba doar 2 treziri pe noapte, dar să adoarmă repede la loc. Fără să mă mai tragă de păr și să întindă mânutele râzând cu dințișorul ăla ca un moșulică fără placă.

De fapt e ok și cu trei treziri, dar sa nu se mai ridice în picioare în pătuț, dându-mi permanent sentimentul terifiant că va cădea în cap direct pe podea.

Aș vrea o cină romantică, cu lumânări, la noi acasă. Și aș vrea să gătească Radu creveți, specialitatea lui. E ok cina și la 17:00. Ce, nu v-am spus? Nu mai există cina când se serveste cina, adiăa pe la 20:00 ca tot omul. Cina se organizeaza până în maxim 18:30 astfel încât la 20:00 să fim direct în cadă.

Aș vrea să pot să beau un pahar de prosecco la cina asta (mami care alăptează nu prea are voie).

Aș vrea să fie cald de tot și să ieșim cu puiul în parc.

Sau să plecam la mare, căci n-am vizitat-o și eu pe micuța niciodată iarna”, a afirmat Adela Popescu.