Ce lovitură pentru Gabriela Cristea! Cui donează tatăl ei averea

Prezentatoarea de televiziune gabriela Cristea primește o lovitură grea din partea tatălui ei, Eugen Cristea, cu care nu are deloc o relație bună. Acesta a decis să nu-i lase nimic moștenire. Vrea să-și doneze averea lui Gigi Becali.

Gabriela Cristea este cunoscută pentru faptul că nu a avut niciodată o relație apropiată cu părinții ei. De altfel, vedeta de televiziune nu a fost nici la înmormântarea mamei ei, care a murit cu câțiva ani în urmă. Nici relația cu tatăl ei nu este bună.

Tatăl Gabrielei Cristea, Eugen cristea, a acordat un interviu pentru emisiunea „Agentul VIP”, de la Antena Stars, unde a făcut dezvăuiri uluitoare. El a mărturisit că nu lasă nimic moștenire celor doi copii ai săi. Ba mai mult, vrea să-și doneze averea lui Gigi Becali care, la rândul său, să o dea cuiva nevoiaș.

„Eu sunt hotărât, ca toată averea, care nu e ceva colosal – o casă, o mașină, o mobilă, vreau să o donez în întregimeunei persoane. Nu e o glumă. M-am gândit, pentru că este un om de o mare valoare și cu credință în Dumnezeu, m-am gândit la domnul Becali, dacă poate să m-ajute. Numai dânsul poate să mă ajute și am încredere ca această avere să o distribuie dânsul unde crede. Asta e părerea mea. dacă poate să mă ajute, să mă ajute. Bine, știu că e o povară, pentru că pentru dânsul ce am eu aici, o casă și o mașină și o mobilă este aproape nimic. dar ajută pe cineva. Și, la rândul meu, sunt și eu satisfăcut de alegerea pe care am făcut-o”, a declarat Eugen Cristea.

„M-am gândit la domnul Becali pentru că are frică de Dumnezeu, este un om credincios și n-ar face niciodată o greșeală. Eu nu sunt în măsură să aleg pe cineva, pentru că nu cunosc. Gigi Becali e un om deosebit și dânsul știe ce ar avea de făcut”, a adăugat bărbatul.

„Nu știu care sunt demersurile, vreau să fac ceva care să fie legal, ca omul să nu întâmpine greutăți. Avocatul știe ce trebuie să facem pentru ca domnul Becali să intre în posesia a ce am eu aici… Vreau să fac actul de donație oricând. Cine va primi această donație va moșteni și în timpăul vieții mele și după ce trec în neființă”, a mai spus tatăl Gabrielei Cristea.

„Gigi Becali îmi inspiră mare încredere. Nu s-ar bucura el la trei lulele pe care le am eu aici. Sunt convins că va alege calea cea mai bună și îmi va fi bine. În copiii mei nu am încredere. Băiatul chiar mi-a zis, cu ani în urmă, lucruri foarte urâte. Că îmi dorește moartea. Nu se poate să spui unui părinte așa ceva. de Gabriela nici nu mai vorbim…”, a încheiat el.