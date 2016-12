Timp de trei ani, între 2009-2012, muzica românească a triumfat în întreaga lume, iar zeci de piese ale unor DJ-i, până în acel moment anonimi, au ajuns în clasamentele muzicale europene, americane și asiatice, monopolizând radiourile și programele discotecilor din întreaga lume. Succesul unora precum Deepside Deejays, Dony, Morris, Mossano, Nick Kamarera a ars ca un foc de paie și, în urma lor abia dacă a rămas ecoul pieselor lansate în acea perioadă. Toate încercările lor de a reveni s-au soldat cu un eșec.

Morris

Vă mai amintiţi de perioada când, orice post de radio avea în playlist melodii ale lui Morris -”Desire”, ”Reina”, ”Boca Linda”? Solistul, pe numele sau Marius Iancu a ajuns repede în fruntea topurilor, dar tot atât de repede a decăzut, actualmente fiind agăţat doar de apariţii sporadice în emisiuni şi spectacole de duzină.

Dony

Votat drept cel mai sexy solist în clasamentele adolescenţilor în 2010, melodiile cântate de brașoveanul

Dony (Cornel Donici) se găseau în toate topurile muzicale de calitate (Olanda, Germania, Austria). Solist aflat în fruntea galeriei vedetelor muzicii de club, prezenţă permanentă între 2009-2011 în clasamentele muzicale europene, alături de Inna şi Alexandra Stan, Dony a rupt gura târgului cu ”Moonlight” şi ”Passion”. În prezent Dony este celebru doar în studioul său de înregistrări din Constanța.

Deepside Deejays

În urmă cu cinci ani, toţi artiştii de top îşi doreau o melodie făcută de echipa Deepside Deejays (Viberarena-Alex Crăciun,Victor de la Pena-Alexandru Astani şi Dave Pryce-Silviu Păduraru). Au devenit vedete de nivel european în 2008 cu ”Beautiful Days”, apoi ”Stay with me tonight”, ”Never Be Alone”, au compus succese pentru Fly Project şi Dj Project. Au rămas cu o amintire frumoasă din sclipirea lor de inspiraţie.

Xonia

Xonia a avut un debut fulminant, piesa ”Beautiful one” fiind cea mai ascultată melodie a lui 2010, cu peste 3,6 milioane de difuzări doar în România. Au urmat ”Remember”, ”Hold on”, mari succese ce i-au susţinut activitatea şi în pauză. Din 2012 toate încercările australiencei de origine română (Loredana Sachelariu, 24 ani) de a reveni în topuri au fost firave, popularitatea sa fiind alimentată artifical doar prin apariţii desuete în emisiuni. Se roagă Moșului ca, anul ce vine să aibă parte de un succes după patru ani de încercări.

Mossano

Nu era discotecă ori post de radio să nu difuzeze melodiile lui Mossano (Lucian Moşanu). Refrenele marilor sale succese -”Indianotech” şi ”Zingarinho”- realizate de DJ-ul moldovean într-un dialect indian numai de el ştiut, au fost cântate de întreaga ţară dar şi în Turcia, Grecia, Albania, Polonia, Rusia, Spania ori Bulgaria. De patru ani Mossano tot promite un nou hit însă nici el nu mai crede în acest deziderat.

Mattyas

”Mi Amor”, ”Secret Love” ori ”Remember” l-au transferat pe Mattyas, din comuna Afumați direct în cele mai tari discoteci din Grecia ori Italia. Acum a revenit la numele său din buletin- Florea Valentin Bogdan și la frigul iernii românești.

AlexUnder Base

Alexandru Enache (33 ani), constanțeanul care se prezenta AlexUnder Base s-a născut ca artist de top dintr-o nimereală, o melodie inspirată –”Privacy”. Au urmat ”Drums” şi ”Set me free” iar apoi… pauză. Sunt cinci ani de când UnderBase s-a reîntors la munca de studio şi cea de DJ de weekend la discoteci locale.

Alex Mica

”Dalinda” şi ”Seniorita” ale lui Alex Mica sunt melodii care însă sunt fredonate. Brusc ajuns vedetă, Mica stabilieşte şi un record: în 2012, la o săptămână de la lansarea single-ului ”Dalinda”, ”execută” un concert în Albania, în afara graniţelor ţării. A rămas cu o amintire plăcută din acestă aventură în showbiz şi s-a adăpostit în echipa lui Smiley, în speranţa că, într-o zi, va avea un nou motiv muzical să se reîntoarcă în luina reflectoarelor.

Radio Killer

Radio Killer a fost primul proiect românesc ce a intrat în playlistul BBC Radio One cu ”lovitura” lor muzicală- ”Lonely Heart”.”Voila”, o altă meldie a lor a ajuns hit în Marea Britanie, Ucraina, Turcia, Italia, Polonia, Franţa şi Cehia. S-au născut în 2009, au cunoscut succesul în 2011 și tot speră la o revenire, dar ca angajaţi la diverse studiouri muzicale.

Nick Kamarera

”Kamarero dă-mi o bere” din succesul lui Connect-R ”Vara nu dorm”, Nick Kamarera (Nicola Valentin Marian) a fost numit cel dintîi DJ al ţării în 2009, la ediția din acel an a”Romanian Music Awards”. Ultima ”zvâcnire” a fost o colaborare cu Alinka, alias Alina Crişan (ex- A.S.I.A.). Kamarera pune muzică vara la Costinești și are propriul studio.

Play&Win

Cei de la Play&Win, autorii melodiilor Innei care au făcut înconjurul lumii (”Hot”, ”Love”, ”Amazing”,”Caliente”) şi-au cam epuizat inspiraţia. Într-o perioadă cea mai de succes echipă de compozitori din valul muzicii de club, fabrică de hituri pentru Inna, Andreea Bănică, Akcent, Morris, în prezent, cei trei nu mai lucrează împreună. Marcel Botezan şi Sebastian Barac au ales să meargă în tandem mai departe, întreţinând, în formulă ciopârţită, numele Innei, în timp ce Radu Bolfea lucrează la studioul lui Marius Moga (de asemenea originar din Alba-Iulia).

Christian D şi Narcotic Sound

Christian D şi Narcotic Sound (Marius Mirică) au dat lovitura cu ”Mamasita” (2010), cu care au ajuns în topurile din Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda şi Islanda. A urmat o nouă ”bombă” de efect- ”Danca Bonito” (2011) şi băieţilor li s-a terminat subit muniţia.

Roller Sis

Au surprins pe toată lumea cu ”Se Thelo”, acum patru ani, piesa interpretată într-o grecească parcă

vorbită cu caramele în gură de surorile Izabel şi Lisa (Roller Sis). De atunci niciun alt succes, ci doar o dorinţă de a rămâne în atenţia publicului prin scenarii de televiziune: ”scene lesbi”, farse etc.

David Deejay

”Sexy Thing”, ”Nasty Dream”, ”Temptation” i-au adus lui David Deejay (Adi Cristian Colceru) o faimă de invidiat în biz-ul muzical românesc. Cariera lui s-a pierdut în 2010, în culmea gloriei. A rămas cu două premii pentru ”Best DJ” şi ”Best producing act” la o ediție a Romanian Music Awards şi a dispărut din actualitatea muzicală.

Celia

A început furtunos să ameninţe primele locuri ale clasamentelor muzicale cu ”Trag aer în piept”, ”Şoapte”, ”O mie de cuvinte” şi a sfârşit printr-o lungă serie de eşecuri muzicale. Este vorba de Celia, creaţia lui Costi Ioniţă, solista pe care Dr. Costi n-a mai putut s-o resusciteze nici cu colaborări internaţionale, amintim Mahombi şi Shaggy.

Alexandra Stan

Şi Alexandra Stan a cunoscut celebritatea la scară mondială, situaţie din care a ieşit pe uşa din spate,

în urma unei serii de greşeli sentimentale ce i-au terfelit imaginea. Succese la nivel mondial ca „Lollipop” (2009) ori ”Mr Saxobeat” (2010), ori ”1.000.000” au rămas cele mai mari realizări ale sale căci, a uitat de când nu mai a înregistrat un succes.

Sasha Lopez

Sasha Lopez, concret DJ-ul moldovean Serge Istrati, s-a cocoţat în vârful topurilor cu ”All my people”, hit vizionat cu peste 20 milioane vizualizări pe Youtube. A primit ”Discul de Aur” în Canada şi Japonia. Cariera lui merge din inerţie, fără succese notabile, DJ-ul fiind invitat peste tot în lume, în țări asiatice ori latino americane în care nu ne-am fi așteptat.

Edward Maya

La fel de întâmplă cu Edward Maya (Eduard Marian Ilie) care, doar cu o piesă notabilă, ”Stereo Love” evoluează de cinci ani peste tot în lume, fapt incredibil. Folosind o temă populară azeră, cântată la acordeon, Maya a ajuns pe primele locuri în topurile româneşti, dar şi în cele din Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Suedia, Norvegia, Marea Britanie.