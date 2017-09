Ce nu mai face Cheloo de 10 ani. O mare dezamăgire l-a făcut să renunțe

Cheloo a mărturisit că a renunțat să se mai uite la meciurile de fotbal de foarte mulți ani și a explicat și care a fost motivul.

O mare dezamăgire l-a făcut pe Cheloo să renunțe să se mai uite la meciurile de fotbal, după cum chiar acesta a mărturisit. Supărarea durează de mai bine de zece ani, a povestit juratul de la emisiunea iUmor, de la Antena 1, și nu dă semne că va dispărea.

După un număr de stand-up extrem de acid la adresa echipelor de fotbal din România din cadrul emisiunii mai sus-menționate, Cheloo, care a avut probleme cu justiția în urmă cu ceva timp, s-a declarat și el nemulțumit de evoluția acestui sport în țara noastră.

”Eu m-am uitat din 1998 la 5-6 meciuri ale naționalei, iar la fotbal în general cred că m-am uitat de vreo zece ori în total. Mie mi-a plăcut acest sport toată copilăria, mă uitam cum se închină tatăl meu la icoană de câte ori juca Steaua.

Am trăit fiecare dramă a echipei Steaua, a Naționalei, până într-o zi din 1998, când am muncit de dimineață până seara, am alergat două stații de tramvai ca să ajung la terasă să văd meciul și România a pierdut! Cred că de atunci nu m-am mai uitat de zece ori la fotbal”, a povestit Cheloo, căruia alimentația îi dă bătăi de cap.