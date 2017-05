Ce a pățit Mihai Bendeac. Incident în Pasajul Victoriei

Ce a pățit Mihai Bendeac. Actorul a povestit despre un accident pe care l-a avut în Pasajul Victoriei din Capitală.

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai nonconformiști actori din țara noastră. Artistul, care a mărturisit că la un moment dat s-a gândit la sinucidere, a avut parte de un incident neplăcut în timp ce se afla la volan, în Pasajul Victoriei din București.

Ce a pățit Mihai Bendeac. „Am înghețat”

„AM CĂLCAT CU MAȘINA UN PUI DE PISICĂ

Da. Tocmai eu. Ace Ventura de România.

S-a întâmplat acum 4 zile, în Pasajul Victoriei. Nu știu cum a ajuns un pui de pisică acolo. Ideea e că, fiind și semi-luminat, fiind aglomerație, pare-se că nu l-am observat.

Habar n-aveam că am lovit un pui de pisică. Abia când am ajuns în față, la semafor, un alt șofer mi-a spus. M-am uitat in spate. Nimic. Am crezut că e o glumă. În minte, mi-am creat planul că aș lua pisica, aș ajunge la destinația care era la o stradă distanță (aveam o ședință foto cu Matache) și că l-aș fi rugat pe șoferul Deliei să tragă o fugă cu pisica la un medic.

Dar… Nu vedeam nicio pisică.

M-am gândit că a fost o glumă.

Exact când s-a făcut verde și mă pregăteam să mă pun în mișcare, am văzut undeva în spate, în pasaj, un Om coborând din mașina lui. A făcut 3 pași printre mașini și a ridicat de jos un pui de pisică.

Am înghețat.

M-a trezit un claxon din spate și am accelerat, aproape pe pilot automat.

În România, București, 2017, există Suflet. Și astfel de gesturi.

O să mă întrebați de ce nu am blocat tot traficul de la Victoriei ca să ajung alergând la mașina aceea din pasaj ca să iau eu pisica de la acel om.

Nu știu.

Fiindcă eram rușinat și sfârtecat sufletește în secunda aia.

Sper să fiu iertat.

Și sunt fericit că am descoperit Umanitate în acest gălăcios oraș”, a povestit Mihai Bendeac, care nu vrea să audă de căsătorie.