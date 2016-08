Ce a putut să audă Dana Nălbaru de la internaută! N-a mai răbdat și a răbufnit

Dana Nălbaru, fosta componentă a trupei Hi-Q, a replicat vehement după ce a primit un mesaj de la o internaută, care îi spunea că ar fi cazul să acorde mai multă atenție felului în care arată.

Dana Nălbaru este una dintre vedetele de la noi căre se arată așa cum e în fața fanilor săi.

Însă, o internaută nu a fost deloc încântată de felul în care artista arată în ultima vreme și i-a transmis un mesaj destul de dur în care o critică pentru aspectul neîngrijit.

Dana Nălbaru a găsit de cuviință să-i dea replica internautei respective printr-un text publicat pe blogul său.

„Te părăsesc, iubito! Te părăsesc pentru că n-ai avut timp să-ți vopsești părul și să-ți faci unghiile roșii. Te părăsesc, iubito, pentru că simt în palmele mele coapsele tale trecute de frageda tinerețe. Te părăsesc pentru că te trezești dimineața și ai grijă de casa în care trăim, în loc să ieși la mall să-ți schimbi garderoba. Te părăsesc, iubito, pentru că pui capul pe pieptul meu după ce ai culcat copiii, obosită și dornică de îmbrățișare. Scuza-mă, iubito, dar te părăsesc pentru că ești prea atentă la nevoile mele și ale copiilor noștri. Când m-am căsătorit cu tine și-am spus că-mi doresc să-mi fii alături o viață întreagă îmi imaginam că vei rămâne mereu tânără, că te voi lua de la salon și te voi duce direct la mare, că pe-ai noștri copii îi vor crește vecinii și că banii nu vor fi niciodată o problema. Te părăsesc pentru că n-am înțeles a doua parte din “la bine și la greu”.

Cam așa isi imagineaza doamna care mi-a scris azi ca imi va spune sotul meu peste ceva timp. Redau mesajul dansei:

de ce nu ai grija de tine…??? pacat…..sa arati ca si cand ai fi o servitoare….DAR stiu servitoare care arata mai ingrijite…..deci nu insulta pe cei ce te-au admirat….si inca o mai fac….. INGRIJESTE-TE….

ca o sa te lase si sotul tau….si sa nu te miri….

Ce nu stie dansa este ca-mi place sa fiu servitoare. Ca fac totul pentru copiii mei, sotul meu, familia mea. Ca voi renunta oricand la orele petrecute la salon, la hainele asortate, la intalnirile cu prietenele la cafea, la meseria mea si aplauzele celorlalti ca sa fiu cu ei. Ce nu stie dansa este ca ma trezesc in fiecare dimineata langa copiii mei, ca eu le fac micul dejun, eu le pregatesc hainutele, eu ii ingrijesc cand sunt bolnavi, eu le stiu bucuriile si supararile, le stiu cele mai mari si mai mici dorinte si fac ca acestea sa se implineasca. Eu sunt cea care le spune in fiecare noapte somn usor, pe mine ma striga daca au visat urat si la mine in brate vin si se arunca daca s-au lovit in joaca. Ce nu mai stie dansa este ca imi place sa fiu servitoare in casa mea si ca sotul meu este si cel mai bun prieten al meu, ca impreuna facem lucruri frumoase sa se intample, ca ne sprijinim unul pe celalalt si ca universul nostru este familia noastra. Ca suntem fericiti asa. Ca sub parul meu ciufulit, sub neingrijirea mea (care o fi aceea despre care spune dansa) se afla foarte multa fericire si liniste.

As vrea sa-i mai spun doamnei care mi-a scris ca mai sunt femei ca mine. Si suntem destul de multe, noi, astea neingrijitele, care am renunta oricand la micile placeri personale pentru marile placeri ale celor pe care-i iubim. Si, culmea, exista barbati care ne accepta asa si pentru care noi suntem cele mai bune si cele mai frumoase”, a explicat Dana Nălbaru pe blogul său.