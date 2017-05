Ce se întâmplă cu Denisa Manelista. Mărturii cutremurătoare ale unchiului ei

Ce se întâmplă cu Denisa Manelista. Unchiul artistei a făcut dezvăluiri la o emisiune de televiziune.

Denisa Manelista, pe numele ei real Denisa Răducu, suferă de o boală cumplită.

Unchiul artistei, Florin Pește, a acordat un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri cutremurătoare despre nepoata sa.

Ce se întâmplă cu Denisa Manelista. „Era un produs de făcut bani”

„Adevărul trebuie să iasă la iveală, nu ai cum să îl ascunzi… Denisa nu a avut niciodată un cuvânt de spus. Ea nu a avut libertate. Niciodată nu a spus ce o doare. Am fost martor la câteva evenimente în care o certau. Ea era prea tăcută. Ea s-a îmbolnăvit din cauza stresului. Toată lumea o să îmi de dreptate. Ea era un produs de făcut bani. A fost manipulată, nu a fost lăsată să îşi spună punctul de vedere. La o nuntă o tot certa. Trebuia să stea la masa unde se făceau banii. Avea o lesă invizibilă. Probabil nu voiau să se căsătorească”, a declarat Florin Peşte.

Ce se întâmplă cu Denisa Manelista. „Au zis să moară împăcată”

„Pe 10 martie credea că are o răceală. Şi-a făcut analize şi doctorii şi i-au dat verdictul. Un diagnostic de genul ăsta nu spui aşa direct, se face cu un psiholog. Ia zis: băi fată, tu eşti singură aici. Doctorii i-au spus că sunt şanse minime spre deloc. A încercat metode alternative. Au spus că e foarte grav. A început scandalul în familie. S-au format două tabere. Au zis să moară împăcată. Dacă doctorul nu îţi face niciun fel de tratament ce înţelegi prin asta?”, a mai spus unchiul Denisei Manelista.

„Când am ajuns eu la Denisa după ce am aflat că e bolnavă. Am aflat de afecţiunea ei. La o oră după ce a aflat rezultatul m-a sunat Liviu. Acuza stări de oboseală şi gripă. Doctorul i-a zis: nu e ceva ok. Du-te acolo şi fă nişte analize. Markerii tumorali apar prima dată. În zona ficatului. Nu ştiu dacă s-a extins. A ieşit carcinom hepatocelular. Cancer. Ea a avut un virus hepatic B şi pe un teren aşa era şi normal ca un şoc emoţional să declanşeze boala… Eu am ajuns la ea şi mama ei mi-a zis: aoleu, mi-ai spus că o să mă satur eu de Liviu. Ea ştia de afecţiunea Denisei. Mama lui Liviu e naşa mea”, a încheiat el.

Denisa Manelista pleacă în Cuba să se trateze

„Din fericire, starea de acum e foarte bună. În momentul de faţă nu ştiu ce tratament ia. Am fost pe la ea. Acum nu pot să mă duc acolo. Nu sunt primit, sunt ca un străin. Mie mi se reproşează că am fost în cealaltă tabără, pentru tratamenti homeopat. Eu am zis să luăm orice parte e bună şi să găsim o rezolvare…

Ei i-au dat să mănânce orice, deşi nu avea voie, ca să moară împăcată. Cred că ea a avut poftă, a luat câte un pic şi s-a întins mai mult. Ea nu abandonează lupta şi sigur va lupta. Văd atitudinea ei optimistă. Între ea şi vindecare este doar îndoiala ei. Ea trebuie să aibă o atitudine pozitivă. De la 25 000 si ceva markerii tumorali au scăzut la 200. E o remisie spontană…

Acum am înţeles că se simte extraordinar de bine, sper să fie adevărat. Aşteaptă viza pentru Cuba. Se pregăteşte. S-a ivit Anamaria Prodan să o salveze. Dacă noi în urmă cu două luni îi dădeam carne să mănânce unde era Denisa acum? Mai exista? Credem în minuni. Denisa e de acord cu deplasarea în Cuba. Ea este acasă acum. A ieşit de mult timp de la spital. Nu a mai făcut nicio operaţie. Puncţie a făcut doar. Ştiu doar că aşteaptă viza. Mama ei o să meargă cu ea”, a mai dezvăluit unchiul Denisei.